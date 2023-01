Cugini di Campagna, esplode la polemica a pochi giorni da Sanremo: un litigio senza precedenti

I Cugini di Campagna sono finiti al centro delle polemiche a pochi giorni dall’inizio della kermesse: cosa è successo di eclatante.

Il celebre gruppo musicale degli anni ’70, I Cugini di Campagna sono pronti a scrivere una nuova e scoppiettante pagina della loro straordinaria carriera.

La band musicale figura nella lunga lista dei concorrenti di Sanremo 2023 che a partire dal 7 Febbraio si esibiranno sul palcoscenico più ambito.

A poche ore dal grande evento capitanato per la quarta volta di fila dal conduttore milanese Amadeus, però è accaduto qualcosa di davvero clamoroso.

Attorno al gruppo si è alimentata una polemica mai successa finora nell’economia della loro storia professionale. La band Pop di origini capitoline ha lamentato un atteggiamento poco consono alle buone maniere ai danni di uno dei colleghi del Festival.

Il portale di gossip Diva e Donna ha lanciato la bomba a poche ore dall’inizio dei giochi dove i Cugini di Campagna si sono sentiti in diritto di lanciare una provocazione che mai si sarebbero aspettati

I Cugini di Campagna lanciano una frecciatina ai danni di un Big del Festival: cosa è accaduto di così grave

Manca esattamente una settimana all’inizio della 73 esima edizione del Festival di Sanremo 2023 e già iniziano a fioccare le prime polemiche tra i concorrenti.

In passato abbiamo assistito alla vergognosa performance con annesse frecciate dell’artista Morgan ai danni di Bugo. Stavolta è accaduto tutto in anteprima e la bufera ha riguardato I Cugini di Campagna e uno degli artisti in gara.

Diva e Donna ha approfondito i dettagli della denuncia ad opera della band che ha lamentato un atteggiamento poco rispettoso a differenza di quanto accadeva un tempo.

La frecciatina lanciata dal gruppo era indirizzata al figlio di Gigi D’Alessio, LDA protagonista dal 7 Febbraio con il brano “Se poi domani”.

“A 20 anni noi tutti andavamo a stringere la mano a Claudio Villa, invece oggi…” così i Cugini di Campagna hanno voluto sottolineare il comportamento altezzoso con annessa mancanza di una stretta di mano o segno di riconoscimento dell’artista, figlio d’arte.

In precedenza si era verificato il saluto nei confronti del gruppo anni ’70 di Leo Gassman e Ultimo, mentre per quanto riguarda LDA fino a questo momento etichettato dal gruppo musicale come una persona gentile e umile, i membri del gruppo si son dovuti ricredere.

Riusciranno i nostri eroi a riappacificarsi in tempo per l’inizio del Festival ed evitare figuracce come in occasione della censurabile performance targata Morgan-Bugo che ha portato alla rottura totale? Lo scopriremo molto presto…