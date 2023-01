Tre auto si scontrano sulla Pontina: il bilancio è tragico

Ennesima tragedia che si consuma sulle nostre strade. Questa volta il bilancio è davvero grave: sono state coinvolte tre auto.

Il sinistro si è registrato sulla via Pontina, ad Aprilia, Latina. Un uomo sta lottando tra la vita e la morte.

L’incidente è stato molto violento. È avvenuto nella mattinata di martedì 31 gennaio 2023 lungo la via Pontina, ad Aprilia, comune in provincia di Latina che dista dalla capitale una quarantina di chilometri, all’altezza dell’ex Claudia. L’impatto, violentissimo, ha coinvolto tre diversi veicoli: una Mercedes, una Ford e una Seat Leon. Una delle automobili coinvolte è stata completamente piegata su se stessa a causa dello scontro ed è stata totalmente distrutta nella parte posteriore. Sono rimasti feriti i tre conducenti dei veicoli e uno, un uomo di 55 anni, si trova in gravi condizioni. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: la Polizia stradale, gli operatori sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.

Uno dei conducenti è molto grave

Proprio questi ultimi hanno provveduto ad estrarre il ferito rimasto bloccato nelle lamiere dell’automobile e poi ad affidarlo agli operatori del 118 che, avendo immediatamente notato le condizioni critiche in cui si trovava l’ uomo dopo il terribile incidente, hanno deciso di trasferirlo in elisoccorso in un ospedale della Capitale. L’uomo rimasto ferito ha 55 anni: le sue condizioni sono le più critiche. Insieme ai soccorritori del 118, sul posto sono arrivati in breve tempo anche gli agenti della Polizia stradale che si sono occupati di fare i rilievi e di mettere in sicurezza l’area in cui si è verificato l’incidente. Per questa ragione, il tratto della via Pontina da Aprilia in direzione Roma è stato chiuso al traffico fino alle 11.30 circa. Solo pochi giorni fa, in provincia di Roma, un tremendo incidente si è portato via cinque amici sulla via Nomentana, a Fonte Nuova. Avevano tutti tra i 17 e i 21 anni e stavano rientrando a casa dopo aver festeggiato il compleanno di una delle ragazze che è poi morta nel sinistro. Secondo un testimone oculare i ragazzi- sei a bordo di un’auto omologata per quattro – stavano andando a gran velocità facendo il gioco della Formula Uno.