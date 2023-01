Paolo Bonolis e la grave malattia della figlia: cosa è emerso e come sta ora

Il conduttore Paolo Bonolis ha vissuto un periodo di forte crisi dopo la nascita della figlia, Silvia. Ecco come andarono le cose e come sta oggi.

Uno dei più grandi presentatori tv della Mediaset è senz’altro Paolo Bonolis. Il Re Mida dell’emittente televisiva più seguita insieme alla Rai figura tutti i giorni davanti al piccolo schermo della tv, durante la presentazione dei programmi.

L’etichetta sarcastica e ironica di Paolo ha impressionato diversi amanti degli show televisivi e ancora oggi il conduttore romano detiene il privilegio di poter contare sulla sua affezionatissima fetta di pubblico.

Con Ciao Darwin prima e Avanti un Altro poi, Paolo ha fatto le fortune dell’azienda non solo in termini di share ma anche da un punto di vista economico e patrimoniale.

La realizzazione delle sue creature televisive è data dall’affermazione in ambito aziendale del marchio SDL (Agenzia di Casting), fondata nel 2005 dal manager dei vip Lucio Presta e l’attuale moglie di Bonolis e opinionista al Gf Vip, Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis, cosa ha avuto la figlia e come sta oggi: parole sconvolgenti

Per il conduttore tv, Paolo Bonolis è un periodo davvero da incorniciare non solo da un punto di vista professionale ma anche per il sodalizio d’amore con l’attuale e inseparabile moglie, Sonia Bruganelli.

Come tutte le coppie in giro per il mondo, anche Paolo e Sonia hanno realizzato i loro sogni ed oggi con la consapevolezza di aver portato a termine già gran parte dei loro obiettivi hanno in mente di fortificare la propria famiglia e farla rientrare nella mentalità del cosiddetto nucleo “allargato”.

Paolo infatti oltre ad aver avuto tre figli, tra cui Davide, Adele e Silvia nati dall’amore con Sonia, dalla precedente storia sono nati altri due Theodor e Sebastiano che la medesima opinionista del Gf Vip considera nipoti e un’unica cosa con i suoi figli biologici.

A proposito di figli, Sonia e Paolo hanno vissuto uno dei periodi più burrascosi e tremendi della loro storia. Subito dopo il parto di Silvia, alla bambina era stato diagnosticata una grave cardiopatia con annessi danni e limitazioni alle capacità motorie.

Per fortuna quel momento di profonda riflessione e crisi, d’altronde con giornalisti e paparazzi alle calcagna ormai è finito nel dimenticatoio.

Oggi Silvia (20 anni) lavora negli uffici di produzione dell’azienda di mamma Sonia Bruganelli e le preoccupazioni che i genitori spesero per lei un tempo ora si sono trasformate in speranza per un futuro radioso e ricco di soddisfazioni.