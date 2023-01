Flavio Briatore, sapete quanto valgono le sue auto? In pochi potrebbero permettersele

Conoscevate il patrimonio automobilistico di Flavio Briatore? Si parla di cifre davvero astronomiche: in pochi possono permettersele.

L’ex manager della Renault, Flavio Briatore è un grande appassionato di automobili e all’interno del suo garage, anche se non ha mai manifestato in pubblico l’interesse personale per i motori ha modelli di vetture davvero formidabili!

La carriera dell’imprenditore, proprietario del lussuoso edificio sardo del Billionaire ha conosciuto la massima espressione proprio all’interno dei box della Formula 1 e nonostante le difficoltà che ne sono derivate in termini di sponsor e mancati accordi per il rinnovo ha quasi sempre ricoperto un ruolo di prestigio nel settore automobilistico.

Flavio riuscì in quegli anni a diventare dapprima il Direttore Commerciale della scuderia Benetton per poi passare a ricoprire il ruolo di Direttore Esecutivo della Renault.

Insomma dal mondo dei motori non ha voluto neanche per un attimo discostarsi ma soltanto ora siamo venuti a conoscenza che delle vetture in generale, il grande Flavio ne fa una collezione personale di tutto rispetto

Flavio Briatore e il parco auto a sua disposizione: un patrimonio che nessuno s’immaginava

In pochi forse sapevano che in parallelo alla posizione lavorativa in ambito Formula 1 nelle vesti di manager, Flavio Briatore si portasse direttamente all’interno dei suoi garage la passione dei motori.

Ebbene fino a poco tempo fa nessuno o quasi avrebbe scommesso che l’ex marito di Elisabetta Gregoraci facesse del proprio lavoro una fortuna in termini di rendita personale.

Per chi non ne fosse a conoscenza, l’ex manager della Renault può vantare di un parco auto a disposizione di tutto rispetto.

Nel 2011 Briatore mise in vendita la sua incredibile Jaguar XJ 220 e si teme che la cifra intascata a discapito dell’acquirente fosse stata superiore agli 80 mila euro.

La Jaguar XJ 220 però non è il solo modello di auto che Flavio aveva a sua disposizione. In passato possedeva una Bentley Turbo R, anch’essa venduta ad una cifra astronomica.

Nei garage della lussuosa villa a Montecarlo invece pare che Briatore abbia nascosto un parco auto di cui mai si priverà.

Si tratta di una Range Rover e una Rolls Royce. A queste ultime si va ad aggiungere il suo marchio automobilistico preferito da sempre ovvero una Lamborghini Urus, un bolide modello SUV spazioso e voluminoso con cui ama spesso girare tra le strade di Milano.