“Non ce n’è per nessuna”, Antonella Mosetti scopre tutto su Instagram: che davanzale! Potrei dipingerti – FOTO

Antonella Mosetti è sempre più protagonista su Instagram con scatti invitanti. Stavolta per i fan della showgirl si è realizzato un sogno vero e proprio.

L’ex gieffina e showgirl, Antonella Mosetti si è resa nuovamente protagonista sui social network. In uno scatto speciale e singolare ha aizzato la folla in men che non si dica.

Se nella casa più spiata d’Italia, l’esperienza non è stata tra quelle da ricordare nel complesso della sua invidiabile carriera, su Instagram e i social in generale il discorso è completamente opposto.

Dopo le sofferenze in amore e le critiche in tv, Antonella si è leggermente discostata dal vasto mondo dello spettacolo, concentrandosi solo ed esclusivamente sul proprio di futuro e quello della figlia, Asia Nuccetelli.

Antonella tra un viaggio di relax e un impegno riesce quasi sempre a trovare il tempo per dedicarsi a se stessa e alle occasione condivise con i fan in estasi per la sua inarrivabile bellezza

Antonella Mosetti, fuori tutto in un primo piano al cardiopalma: sensazionale! – FOTO

La showgirl e protagonista indiscussa dei reality show più ambiti del panorama nazionale, Antonella Mosetti ha trovato nuovamente il modo per far parlare di se e permettere ai fan più stretti di realizzare un sogno.

L’influencer ha ormai trovato una quadra precisa, diventando una figura di riferimento per tutti sulle diverse piattaforme social ivi si rende protagonista.

Tra Tik Tok e Instagram, Antonella è sempre più al centro dei riflettori nonostante le recenti delusioni maturate dalle esperienze televisive a cui ha preso parte.

Nonostante il tempo non fosse un alleato per Antonella, la showgirl non si limita quasi mai dal mettere in evidenza la sua straordinaria bellezza.

Stavolta Antonella non ha avuto esitazioni e da ex velina di Non è la Rai, trascinata da una sensualità senza limiti ha mostrato un davanzale al cardiopalma da mozzare il fiato.

I sostenitori della Mosetti non hanno avuto problemi nel trarre conclusioni obiettive e incandescenti per una delle armi vincenti del suo repertorio di fascino.

Il leitmotiv senza reggiseno è ormai una sentenza dalle parti dell’ex gieffina a tal punto da non dormirci la notte.