“Per favore calpestami” Anna Tatangelo e qui la domanda sorge spontanea… C’è chi ha zoommato e chi mente – FOTO

La cantante Anna Tatangelo scrive una nuova pagina di storia sui social e attira tutti i fan verso di se: impossibile passare inosservati.

Mai come in questo periodo la bella cantante e artista, ex Sanremo Anna Tatangelo è stata così presente e determinante sui social network.

L’ex moglie di Gigi D’Alessio ha sempre qualche novità da proporre e considerando la sua personalità avvezza ai cambiamenti non è affatto una notizia, l’apparire diversa e con un nuovo mood estetico dinanzi alla platea incuriosita.

Anna spende la maggior parte del suo tempo con il figlio, Andrea nato dalla relazione con Gigi. Il ragazzo cresce bene e i genitori che di tanto in tanto incrociano i loro sguardi tra incontri e ricorrenze importanti non hanno mai dato adito a riprovarci e ritagliarsi una seconda possibilità.

Anzi Anna a quanto pare non ha impiegato molto a dimenticare Gigi, che nel frattempo ha aperto il suo cuore alla 30 enne Denise Esposito

Anna Tatangelo travolgente sui social network: i dettagli di uno scatto che cambia l’umore della giornata

Una personalità forte e vivace come quella di Anna Tatangelo non si accontenta ne si adagia sugli allori al primo cambiamento.

E’ accaduto nella musica dove la showgirl è riuscita a dare una sterzata decisiva approfondendo il suo repertorio di un nuovo genere musicale ovvero il rock.

Pochi minuti fa è accaduto anche sui social network dove Anna non fa quasi mai mancare la sua esuberante presenza, condita da una straordinaria eleganza e una bellezza senza rivali.

La cantante di Sora ha catturato l’obiettivo dei paparazzi e si è messa in mostra con un nuovo outfit raggiante dove le trasparenze la fanno da padrona in un contesto vivace e ricco di sensualità, interpretato da alcuni come una fattispecie di senza veli intenzionale.

In realtà “c’è chi ha zoommato e chi mente” ammette tra i commenti un fan stretto, spiazzato letteralmente dall’ennesima metamorfosi di un’artista a tutto tondo che in poco tempo ha conquistato i cuori di mezza Italia.