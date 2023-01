Alberto Matano, a quanto ammonta il suo patrimonio: cifre da capogiro

Alberto Matano è uno dei conduttori televisivi più appetibili della Rai. Di recente è stato svelato il suo patrimonio dalle cifre stellari.

Il presentatore tv de La Vita in Diretta, Alberto Matano è uno dei personaggi della Rai più rappresentativi.

Non è solito esternare fatti di vita privata, anzi proprio grazie alla trasmissione pomeridiana riesce quasi sempre a smascherare il gossip sui vip più seguiti sui social e sul piccolo schermo.

Soltanto di recente abbiamo scoperto che Alberto aveva una storia d’amore con Riccardo Mannino che ha poi sposato. Tra gli invitati spiccava la presenza della sua vecchia amica, Mara Venier con la quale ama confidarsi nel bene e nel male.

Tornando a parlare del privato, Alberto in questi anni ha racimolato una quantità industriale di telespettatori che tra un commento e l’altro dietro le quinte hanno confermato la buona riuscita del suo programma, attento ai particolari quanto coinvolgente

Alberto Matano, scoperto il patrimonio stellare del conduttore: che numeri ragazzi!

Non è facile conoscere nel dettaglio i fatti privati del conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano.

Solamente qualche mese fa siamo venuti a conoscenza dell’improvviso convolo a nozze con il neo marito Riccardo Mannini, ma prima di questo evento si faceva una fatica enorme a smascherare la sfera privata del conduttore Rai.

Secondo voci di corridoio ne sarebbe arrivata un’altra di chicca che rivela il ricco cachet di Alberto. Un po’ tutti sappiamo che da un punto di vista del regolamento gli addetti all’amministrazione della rete ammiraglia hanno imposto un tetto di guadagno per i loro tesserati pari a 240 mila euro.

Dunque il patrimonio del presentatore tv del pomeriggio in Rai non dovrebbe discostarsi molto da quella cifra.

Si tratta comunque di un numero stellare che farebbe gola a chiunque, non solo da un punto di vista personale ma anche ai suoi colleghi della tv, la cui soglia economica in termini di ricavo potrebbe essere non poco distante dalla cifra guadagnata dall’inossidabile Alberto.