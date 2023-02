Chiara Ferragni, è polemica a pochi giorni da Sanremo: “Non ti vogliamo…”

Chiara Ferragni finisce nel mirino della critica a pochi giorni dall’inizio di Sanremo 2023: la co-conduttrice viene respinta. Il motivo.

Tra qualche giorno sarà presente sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2023 ma Chiara Ferragni è già finita al centro delle polemiche ancor prima di iniziare.

Stavolta la questione non ha riguardato la somma economica percepita durante la 5 giorni del Festival, anche perché siam già venuti a conoscenza della destinazione di questi soldi.

Chiara ha rispettato l’impegno di devolvere il cachet di Sanremo 2023 alle Associazioni che ogni giorno combattono la violenza sulle donne.

Un atto di grande generosità da parte dell’influencer che in ogni caso non è riuscita a dribblare le critiche a pochi giorni dall’apertura del sipario dell’Ariston.

Chiara era presente nel camerino del dietro le quinte del palcoscenico e ha pubblicato uno scatto molto attraente che a qualcuno tra i follower più stretti sembra non essere piaciuto

Chiara Ferragni a Sanremo 2023, è già bufera nonostante i soldi: cosa è emerso a poche ore dall’inizio

Quasi nessuno tra i fan di Chiara Ferragni si aspettava un’iniziativa di grande generosità da parte sua, nel devolvere l’aspetto economico percepito in qualità di co-conduttrice alle associazioni in lotta contro il male della società.

Peccato che dopo appena un paio di settimane dall’annuncio di Chiara all’interno della sua auto, l’influencer e imprenditrice milanese è finita nuovamente nel calderone della bufera per le nuove polemiche mosse contro.

Non si tratta come abbiamo detto dell’aspetto economico, ma stavolta l’occhio dei fan in seguito alle foto pubblicate su Instagram nel camerino di Sanremo 2023 ha catturato ciò che mai si sarebbe aspettato da un personaggio come lei.

La polemica è sorta non appena la compagna di Fedez ha pubblicato un primo piano con dei vestiti piuttosto corti e un aspetto estetico dell’abbigliamento da rivedere secondo l’opinione di molti.

“Se ti presenti in quel modo non vedrò il Festival”, “Spero non salga sul palco con quei vestiti altrimenti smetto di pagare il canone Rai” si legge nei commenti del post e tra le note al vetriolo che a poche ore dall’inizio della 73 esima edizione della kermesse faranno discutere e non poco.