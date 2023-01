“Hai distratto tutti”, Melissa Satta e la posa illogica sugli spalti: si girano tutti dalla sua parte – FOTO

Melissa Satta presente quest’oggi al Meazza di Milano si gira verso le telecamere e fa esplodere di emozioni lo stadio: che pose!

La showgirl e modella milanese, Melissa Satta ha voluto essere fortemente accanto alla sua squadra preferita e assistere alla sfida del lunch match delle 12,30 tra Milan e Sassuolo.

L’idillio verso la squadra rossonera è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni per Melissa e con lo scudetto sul petto il coinvolgimento e la presenza costante sugli spalti rappresentavano il minimo per dimostrare la passione rossonera.

Purtroppo la squadra di Pioli è incappata in una cocente sconfitta a testimonianza che l’11 rossonero non vive di certo il periodo migliore della sua stagione.

Melissa ha voluto essere a tutti i costi accanto alla squadra ed è per questo che spiccava la sua presenza sugli spalti del Meazza.

La sua presenza però non ha portato fortuna ma in ogni caso i tifosi l’hanno gradita eccome, girandosi spesso dalle sue parti

Melissa Satta e le pose illogiche sugli spalti di San Siro: la reazione sui social

Continua il periodo brillante da un punto di vista professionale e personale per Melissa Satta. Fan da sempre dei rossoneri, la showgirl ha voluto assistere alla performance della squadra in quel di San Siro.

Non è stata di certo la giornata che sognava sin da bambina ma nonostante tutto è riuscita a rendere felice la stragrande maggioranza del tifo milanese.

Assiepata sulle tribune dello stadio, Melissa ha inscenato una serie di pose illogiche e perdifiato che hanno fatto perdere la testa ai tifosi rossoneri in diversi momenti della partita.

Nell’occasione la Satta, sempre più al centro dei riflettori del gossip per la sua relazione con il tennista Berrettini indossava una t-shirt a maniche corte condita dei colori rossoneri.

E’ bastato un solo gesto per mandare in visibilio gli oltre 70 mila presenti, anche se qualcuno sui social, ove sono stati pubblicati i dettagli dell’evento domenicale non si è limitato soltanto alla bellezza innata della modella, bensì ha approfittato della giornata storta degli uomini di Pioli per gettare benzina sul fuoco.

Insomma sugli spalti la goduria è stata dimezzata proprio dalla prestazione scarna dei rossoneri. Melissa però ha già giurato da tempo amore eterno al Milan e promette fuoco e fiamme non appena la sua squadra ritroverà la sua vera identità.