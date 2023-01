Test visivo, vedi prima l’anatra o il coniglio? Svela una parte di te che non conoscevi

Cosa vedi per primo nell’immagine proposta, anatra o coniglio? Rivela una parte nascosta della tua personalità: provaci!

Vi siete mai chiesti come mai gli addetti ai lavori di logica visiva nei test proposti ai lettori disegnano con la matita piuttosto che con un pastello o pennarello?

La soluzione è semplice ed è appositamente costituita per fare in modo che il lettore si misuri con il livello cognitivo che fa per se.

Un esempio in tal senso è la figura proposta quest’oggi, presente nella maggior parte dei settimanali integrati dei grattacapi più spigolosi.

L’immagine raffigurata e trascritta in matita mette di fronte al lettore due animali selvatici piuttosto comuni. Si tratta di un’anatra e un coniglio, per certi versi simili tra loro in modo riflesso.

Molto dipende dall’occhio nudo del lettore, l’individuare il ritratto di un animale piuttosto che l’altro.

E’ quasi impossibile vedere nello stesso momento entrambe le figure riflesse ma a seconda dell’immagine che balza prima all’occhio, rivela una parte della tua personalità che neppure conoscevi prima d’ora

Test visivo, l’immagine riflessa dell’anatra e del coniglio? Ecco rivelata la parte nascosta della tua personalità

L’immagine riflessa del coniglio e dell’anatra rappresenta uno dei grattacapi più navigati dell’intero panorama dei ritratti in materia di logica visiva.

Il test nel quale si sta per imbattere il lettore è piuttosto semplice e rappresenta un’opera d’arte raffigurata in matita dal famoso autore, Joseph Jastrow.

Il disegnatore del ritratto propone un unico volto con una zona sporgente del corpo comune ad entrambi gli animali. Sulla sinistra il becco dell’anatra in procinto di starnazzare, mentre se la si guarda da un’altra prospettiva sempre sul medesimo lato, le orecchie sporgenti del coniglio.

Non tutti i lettori hanno l’occhio che colpisce in un’unica direzione ed è per questo motivo che si trae una conclusione diversa della propria personalità. Il tutto a seconda della tempestività dell’occhio nudo di intravedere prima l’immagine del coniglio piuttosto che dell’anatra o viceversa.

Se si scorge a prima vista l’anatra allora siamo di fronte ad una personalità tutt’altro che arrendevole alle difficoltà della vita. Parliamo di una persona dotata di un’ottima capacità di ragionamento e quasi sempre propositiva nel portare a termine gli obiettivi prefissati.

D’altro canto se si dovesse scorgere dapprima il volto del coniglio allora ti puoi ritenere una persona libera e spensierata che ama vivere al momento e mettere al centro dei propri desideri l’originalità e la creatività.

Ora tocca a te! Mettiti subito alla prova e scopri qual è la tua vera identità personale e il modo di approcciarti nella società.