Genzano, bimba di 4 anni sola per la strada: la mamma è uscita e l’ha lasciata sola in casa

Una bambina di 4 anni è stata trovata mentre vagava da sola per la strada in cerca della madre.

La piccola era stata lasciata sola in casa e, come è tipico dei bambini molto piccoli, temendo di essere stata abbandonata, è uscita in strada per cercare la sua mamma.

I fatti sono avvenuti a Genzano, ai Castelli Romani. Una bambina di quattro anni è stata notata da alcuni cittadini, mentre passeggiava spaurita nei dintorni del mercato. La piccola aveva indosso solo il pigiama quando è stata notata da alcuni ragazzi diretti a scuola, che, non sapendo cosa fare, hanno poi chiesto aiuto a una signora che passava di lì. Subito la donna ha allertato le Forze Forze dell’Ordine e sul posto si è precipitata una pattuglia della Polizia Locale che ha preso in consegna la minore e si è messa sulle tracce della madre. I fatti risalgono alle 8.00 di mattina dello scorso martedì. Stando alle prime ricostruzioni la madre avrebbe lasciato la bambina sola in casa. La piccolina, non trovando la mamma al suo risveglio, sarebbe uscita di casa per cercarla.

La madre l’aveva lasciata in casa da sola

Da quanto emerso la madre aveva lasciato la figlia sola in casa mentre si recava ad accompagnare a scuola il fratello più grande, sicura di fare in tempo a tornare prima che la bimba si svegliasse. Invece la bambina è scesa da sola in strada, attraversato la strada ed è stata esposta a gravi rischi. Quando la mamma è tornata a casa, ha incontrato sulla soglia gli agenti che le hanno riconsegnato la minore. Ora le Forze dell’Ordine stanno svolgendo gli accertamenti. La mamma della piccola ora potrebbe essere denunciata per abbandono di minore, anche se la bambina è stata lasciata da sola nell’ambiente domestico. Della vicenda sono stati informati anche i servizi sociali che si stanno occupando del caso. Non è purtroppo questo un caso isolato. Il caso più eclatante è stato quello della piccola Diana Pifferi, lasciata da sola per una settimana in un appartamento nella periferia est di Milano. La bambina è morta di fame, sete e stenti.