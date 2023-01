Michelle Hunziker, come trascorre le serate: le IMMAGINI VIDEO inedite su qualcosa di mai visto

Michelle Hunziker appare in primo piano sui social mentre trascorre la sua serata in una maniera diversa dal solito: fan increduli.

La conduttrice tv ed ex mezzobusto di Striscia La Notizia, Michelle Hunziker sta trascorrendo un periodo leggermente in fase d’appannaggio per come stanno le cose.

La showgirl svizzera è dovuta uscire allo scoperto sui social per mettersi in discussione e far notare a tutti come stanno realmente i fatti.

La figlia, Aurora Ramazzotti nel frattempo vive le ultime fasi della gravidanza e l’arrivo del bebè regalerà una gioia incontenibile alla madre, che diventerà così nonna per la prima volta nella sua vita.

Tornando alle questioni di vita quotidiana, Michelle è apparsa così ora dopo ora, tra le quattro mura del suo lussuoso appartamento. La conduttrice tv non ha potuto fare altrimenti considerate le condizioni che un po’ tutti come lei stiamo vivendo

Michelle Hunziker trovata così in casa: “Vi racconto come l’ho trascorsa…”

La presentatrice tv di casa Mediaset, Michelle Hunziker ha dovuto fare di necessità virtù nell’ultimo periodo e ha voluto mettere tutti al corrente il modo in cui ha dovuto trascorrere la giornata tra le quattro mura di casa.

A causa delle avverse condizioni climatiche e alle basse temperature, la showgirl di origini elvetiche ha spiazzato tutti i fan di Instagram per come ha scelto di riempire i momenti “morti” di un’opaca e rigida domenica di fine Gennaio.

La madre di Aurora, prossima a diventare nonna è rimasta seduta sul divano per un’intera giornata a causa del freddo gelido che sta attanagliando il Paese.

Tra una passata di pop corn e un bicchiere di spritz, Michelle ha trascorso così una domenica diversa dal solito.

Soltanto dopo le 4.00 del mattino del giorno seguente è riuscita a prendere sonno, mentre la tv continuava a trasmettere i programmi a lei cari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Le immagini video sono ormai sotto gli occhi di tutti e in poco tempo hanno fatto il giro del web mentre i fan hanno preferito elogiare la sua vena ironica e buffa, imitandola ad ‘ammazzare’ quei momenti insoliti e sedentari a cui la stragrande maggioranza di loro non è abituata.