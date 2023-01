Per i medici sta bene e la dimettono: Angela, 24 anni, muore due ore dopo

La Procura indaga sulla morte di Angela Brandi, la 24enne deceduta due ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale.

I fatti sono avvenuti a Pozzuoli, in provincia di Napoli. La ragazza si era recata in ospedale per perdite di sangue dal naso ma era stata subito dimessa. Due ore dopo Angela è morta.

È stata aperta una doppia indagine, della Procura e interna all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, per far luce sulla tragica fine di Angela Brandi, spirata ad appena 24 anni a due ore di distanza dalle dimissioni dal nosocomio. La tragedia si è consumata nell’arco di mezza giornata. Angela, che fino a quel momento a detta dei familiari non aveva accusato alcun problema, si era recata all’ospedale di Pozzuoli per un’emorragia di sangue dal naso: nulla di serio, apparentemente.Una condizione frequente in tanti soggetti e che, nel caso in questione, viene valutata prima dal medico di Pronto soccorso e, successivamente dallo specialista otorino. In codice bianco – colore che sta ad indicare che non c’è alcuna urgenza – Angela Brandi è stata visitata dall’otorinolaringoiatra secondo il quale non era necessario alcun trattamento. Pertanto il medico ha rimandato a casa la ragazza senza procedere con esami più approfonditi.

Dimessa, muore dopo due ore

Rientrata a casa, però, la 24enne si è sentita male: questa volta un malore molto serio. Tornata con i familiari che al Pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie, i sanitari hanno trovato la giovane esanime. Gli anestesisti hanno fatto di tutto per rianimarla, ma Angela è arrivata già morta, diranno poi gli specialisti. Uno dei rianimatori ha sostenuto che l’emorragia nasale non c’entrava nulla con il secondo malore che ha causato la morte di Angela. Tuttavia solo l’autopsia potrà rivelare cosa ha provocato il decesso improvviso di una ragazza di 24 anni sana fino a poche ore prima. I medici ipotizzano che la giovane possa avere avuto la rottura di un vaso toracico che a sua volta avrebbe inondato i polmoni. Un vero raro accidente. Anche il valore dell’emoglobina – hanno puntualizzato i dottori – non era tale da sospettare un’emorragia imponente. Forse Angela Brandi è stata dimessa troppo in fretta come accaduto anche ad altre pazienti che hanno fatto la sua stessa fine. Recentemente anche a Mantova una giovane mamma è morta a casa dopo essere stata dimessa per tre volte.