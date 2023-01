“Improvvisamente è andata via la luce” Le Donatella e l’intimo aderente leopardato: trasparenze da far girare la testa. Non per deboli di cuore – FOTO

Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi illuminano la serata con una performance da arresto cardiocircolatorio in intimo: che spettacolo!

Ancora una volta loro con la loro inarrestabile verve di sorprendere tutti! Le Donatella rappresentano ormai un fiore all’occhiello per i canali social e una sentenza per i sostenitori che hanno la fortuna di ammirarle dalla prima all’ultima ora della giornata.

Giulia e Silvia Provvedi raggiunsero il successo grazie alla vetrina di X Factor che permise alle due showgirl di mettersi in discussione e palesare in mondovisione le abilità del loro repertorio.

Da quel momento in poi per entrambe le sorelle più scatenate del web si verificò un crescendo di emozioni a tal punto da raccogliere attestati di stima in qualunque angolo d’Europa.

Le Donatella nonostante un passato turbolento in amore hanno sempre visto il bicchiere mezzo pieno e come se non bastasse hanno arricchito la loro fama di elementi incandescenti e momenti indimenticabili sui social

Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi senza freni: la performance in intimo manda tutti k.o.

Ultimamente le abbiamo viste protagoniste all’interno degli studi di Canale 5 ad Avanti un Altro e chissà se non ci sarà un seguito, andando a riempire le caselle lasciate vacanti dalle ex colleghe di Paolo Bonolis.

Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi starebbero sondando il terreno per scrivere una nuova e stuzzicante pagina di storia, la prima in assoluto nel vasto mondo dello spettacolo.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori aggiornamenti circa un loro possibile inserimento nella lista dei desideri delle modelle al fianco dell’inseparabile duo, Bonolis-Laurenti.

Nel frattempo le sorelle, gemelle tra le influencer più scatenate di Instagram hanno dato ulteriore dimostrazione del loro fare adrenalinico che fa impazzire letteralmente tutti.

La visione del triplo primo piano dal fiato corto non è per deboli di cuore. Giulia veste un intimo leopardato e al pari di quello rosa semplice di Silvia, attillato a tal punto da mettere in mostra l’esuberanza del loro impeccabile aspetto fisico.

L’eccessiva aderenza dell’abbigliamento in lingerie mette i fan nelle condizioni di sognare ad occhi spalancati e rendere l’atmosfera ancor più stuzzicante e incandescente del solito con trasparenze da urlo.

Insomma cosa volere più dalla vita? I fan hanno ringraziato a dovere le sorelle più scatenate di Instagram e mai come stavolta non vedono l’ora di ammirarle in tv al più presto.