Giorgio Panariello interrompe la serata: il gesto che commuove tutti – VIDEO

Giorgio Panariello irrompe all’interno di una serata speciale e fa commuovere tutti i presenti all’evento: il gesto clamoroso.

Per l’attore comico di origini fiorentine è un periodo davvero d’oro caratterizzato da successi e un particolare occhio di riguardo che i telespettatori gli riservano.

Giorgio Panariello sta facendo emozionare tutti dietro al bancone della trasmissione presieduta da Carlo Conti, Tali e Quali.

Ogni qual volta si esibisce un concorrente negli studi di Rai 1 del sabato sera, lui non si smentisce praticamente mai. Giorgio dall’alto della sua enorme generosità giudica sempre un fiore all’occhiello le imitazioni dei partecipanti.

E’ davvero molto complicato vedere l’artista teatrale non sottolineare la bravura nell’imitare i personaggi vip e musicisti più amati dal popolo italiano.

Giorgio insomma è una persona davvero solidale con tutti e il gesto al grande evento dell’ultima ora, condiviso sui social network ha commosso dal primo all’ultimo

Giorgio Panariello interrompe tutto: le attenzioni solo su di se. Cosa è accaduto

E’ bastata una semplice battuta per far ricredere tutti e ricordare che Giorgio Panariello rappresenta ancora uno dei capisaldi a cui il nostro teatro non può permettersi di rinunciare.

Nelle vesti di giudice di Tali e Quali si sta ben comportando e tra un giudizio benevolo e una battuta, il pubblico è sempre lì sul pezzo ad attendere il momento che ribalta gli umori di giornata.

In occasione di un compleanno speciale speso in un ristorante di lusso, in compagnia di alcuni amici e colleghi famosi, Giorgio interrompe il leitmotiv della serata e rende omaggio, con una dedica, ad uno dei suoi più grandi amici di sempre.

Si tratta del fondatore del gruppo musicale dei Negramaro, ovvero Giuliano Sangiorgi il polistrumentista di Nardò che oggi compie 44 anni.

Panariello presumibilmente tra gli invitati della festa si accosta al tavolo di Giuliano e gli canta l’inedita canzoncina di “Buon Compleanno” accompagnata da una delle frasi ricorrenti nei brani dei Negramaro ovvero “Meraviglioso“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGIO PANARIELLO (@giorgiopanarielloreal)

Pe il cantante sarà stato sicuramente il miglior momento della giornata condita dall’abbraccio finale a Giorgio Panariello, suo grande amico ed estimatore.