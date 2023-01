Riconoscete la bambina dai capelli ricci in FOTO? Oggi è amata da tutti in tv

Riuscite ad individuare l’immagine in foto della bambina dai capelli ricci? Oggi è un volto molto affermato in tv: di chi si tratta.

Il gioco ad indovino dei celebri personaggi della tv è un grattacapo risalente ai tempi della celebre trasmissione capitanata da Carlo Conti, “I Migliori Anni”.

Il pubblico in un certo senso ha sempre apprezzato questo modo di fare tv in generale che fa tornare a galla momenti indescrivibili soprattutto per quanto riguarda le celebrità.

Individuare la somiglianza dei vip da quando erano bambini ad oggi può sembrare un gioco da ragazzi ma non è così semplice come credete, almeno per la stragrande maggioranza di loro.

Oggi gli addetti ai lavori ci ripropongono la foto di una bambina dai riccioli castani, oggi molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e particolarmente apprezzata.

Si tratta di una cantante famosa che grazie ai suoi spettacoli e concerti si è fatta strada fino a conquistare il cuore degli appassionati della musica

Riesci ad individuare il personaggio famoso in FOTO, all’epoca una bambina ingenua ma già di bella presenza? Ecco chi è

Se non siete ancora riusciti ad individuare il volto ‘sospetto’ proposto ai lettori, provate ad ampliare il raggio del vostro ragionamento e scavare nei ricordi più belli che un tempo la resero famosa nel vasto mondo dello spettacolo.

In foto abbiamo una bambina dai capelli ricci e un fare ingenuo che con il tempo è riuscita a correggere attraverso la maturità. Se si potesse ascoltare la sua voce, nonostante non fosse ancora adulta di sicuro aiuterebbe a trovare la soluzione.

Si tratta di un personaggio celebre, tra i cantanti più famosi degli anni ’80, ex partecipante a Sanremo con il brano musicale “Caffè nero bollente”.

Autrice di numerosi contratti discografici che hanno contribuito ad innalzare il blasone della sua carriera, l’abbiamo spesso vista primeggiare nelle vesti di controfigura di Monica Vitti, durante la parentesi spesa nel mondo del cinema.

Se non siete riusciti ancora ad individuare vi diciamo subito che si tratta di Fiorella Mannoia, un personaggio a tutto tondo che grazie alla sua incredibile personalità e vivacità ha fatto innamorare tutti al di là di una straordinaria voce che di tanto in tanto allieta gli amanti della musica italiana.