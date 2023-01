Giulia Belmonte dice che per smettere di allattare ha messo l’aceto sul seno. E ha funzionato

La compagna di un cantante famoso è stata travolta dalle critiche per aver esposto un metodo insolito per smettere di allattare.

La giovane donna “incriminata” è la bellissima Giulia Belmonte, 27enne di Pescara e compagna da qualche anno di Antonio Stash Fiordispino, frontman dei The Kolors e giudice di Amici.

Giulia – pescarese di nascita e milanese di adozione- è mamma di due splendide bambine: Grace, nata nel 2020 e Imagine nata nel 2022. Ed è proprio riguardo un particolare inerente le due figlie che è scattata la polemica. La 27enne, non potendo ancora riprendere l’attività giornalistica in seguito alle due gravidanze avvenute a brevissima distanza l’una dall’altra, ha iniziato l’attività di influencer sui social. Su Instagram, in particolare, Giulia Belmonte è molto seguita non solo in quanto compagna di un cantante famoso ma anche grazie alla sua simpatia e spontaneità. Proprio lì lei risponde spesso alle domande delle sue followers e, in particolare, di altre giovani mamme che le chiedono consigli.

Aceto sul seno per smettere di allattare

Qualche giorno fa le è stato chiesto come avesse fatto a smettere di allattare la primogenita Grace. E Giulia, con molta semplicità, ha raccontato di aver utilizzato uno stratagemma: cospargersi i seni con l’aceto in modo che la bambina, sentendo un odore forte, respingesse il seno materno. Giulia ha specificato di aver smesso di allattare su consiglio del medico quando ha scoperto di essere in attesa della secondogenita Imagine: “Io non volevo smettere di allattare. È stato difficile per entrambe, me e la piccola Grace, neanche lei voleva staccarsi…Ho smesso di allattare Grace quando sono rimasta incinta di Imagine…Per farla staccare dal seno ho messo dell’aceto (non so se è giusto o sbagliato ma nel mio caso ha funzionato) lei sentendo la puzza ha iniziato a rifiutare il seno autonomamente”- le parole della giovane che è stata travolta dalle critiche. Soprattutto molte donne hanno biasimato questo metodo definendolo traumatico per una bambina piccola. Altre hanno addirittura sostenuto che l’aceto possa essere dannoso per i bambini. Su questo solo un pediatra potrebbe esprimersi e se il pediatra non ha redarguito Giulia evidentemente il suo metodo non era pericoloso.

Chi è Giulia Belmonte

Giulia Belmonte, ancora poco conosciuta sul piccolo schermo, è una giornalista, conduttrice tv su emittenti regionali e, oggi, anche influencer. Nata nel 1995 a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, ha cominciato a muovere fin da giovanissima i primi passi nel mondo dello spettacolo. Nel 2013 ha partecipato a Miss Italia per poi decidere di seguire la passione per il giornalismo. La relazione con Stash è cominciata nel 2019. Dopo circa un anno dall’inizio della relazione è arrivata la prima gravidanza per la coppia. Giulia è diventata mamma della piccola Grace e, a seguire, dopo meno di due anni è arrivata la seconda bimba che, in onore di John Lennon, è stata chiamata Imagine. Giulia ha recentemente detto su Instagram che, in futuro, le piacerebbe avere altri figli.