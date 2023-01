Carlo Conti durante una puntata di Tale e Quale si è esibito in un gesto eclatante nei confronti della sua ex. La reazione della moglie.

Il presentatore tv fiorentino, Carlo Conti è tra i personaggi più illustri e rappresentativi del panorama dello spettacolo e del piccolo schermo.

Nel novero delle direzioni in tv si ricordano diverse esperienze che hanno contribuito a rendere grande e inimitabile il suo personaggio.

Durante la conduzione de L’Eredità si verificò addirittura una specie di svolta sentimentale per il conduttore. All’interno del contest pre-serale di Rai 1, Carlo conobbe una delle figure femminili che gli fecero perdere la testa.

Roberta Morise hanno occupato per diverso tempo il cuore del presentatore navigato, prima di convolare a nozze con l’attuale costumista e moglie, Francesca Vaccaro.

Ai titoli di coda di una delle puntate di Tale e Quale Show, Carlo ci ha tenuto particolarmente a menzionare le due ex fidanzate, la cui partecipazione al programma fu stoppata sul nascere: vediamo il perché

Carlo Conti e il gesto in diretta nei riguardi dell’ex: ecco cosa c’entra la moglie

Carlo Conti è uno dei personaggi tv più celebrati e amati dai telespettatori di Rai 1. L’ex traghettatore di programmi cult pomeridiani, capaci di raccogliere una quantità industriale di share e ascolti ha replicato con Tale e Quale Show i risultati del passato.

Nel contest del venerdì sera, il coinvolgimento alla partecipazione vien da se tra i personaggi vip, pronti a mettersi in discussione con le loro nascoste e sorprendenti qualità canore.

In una delle ultime puntate del 2022, Carlo avrebbe dovuto ricevere in studio l’ex innamorata, Roberta Morise.

Purtroppo l’ospitata in diretta non è avvenuta e secondo voci vicine al conduttore si discuterebbe di un clamoroso veto imposto dalla moglie di Carlo, ovvero Francesca Vaccaro che ci avrebbe messo lo zampino per stoppare sul nascere l’invito in trasmissione della Morise a Tale e Quale.

Evidentemente Carlo e Roberta sono rimasti davvero in ottimi rapporti e il gesto pre-diretta dell’invito avrebbe potuto dimostrare come tra loro vige una forte amicizia.