Ilary Blasi messa definitivamente da parte: arrivano le FOTO bomba che ribaltano tutto

Ilary Blasi è definitivamente uscita fuori dalla vita dell’ex marito, Francesco Totti. Le foto dell’ultima confermano tutto.

Per anni hanno rappresentato l’emblema delle coppie vip più granitiche ed ermetiche dello spettacolo. Parliamo senz’altro di Ilary Blasi e Francesco Totti, la cui storia d’amore è finita nel peggiore dei modi.

Tutto era cominciato in un’atmosfera apparentemente tranquilla con il comunicato congiunto della separazione. In seguito le cose si sono evolute in maniera piuttosto deleteria per la coppia, sempre più lontana tra mancati chiarimenti e incontri riappacificanti.

Ora Ilary e Francesco si ritroveranno a breve come avversari, nelle aule del Tribunale per dirsi addio una volta per tutte. L’ex Pupone della Roma ha già provveduto a correre ai ripari da un punto di vista sentimentale, aprendo il cuore a Noemi Bocchi.

D’altro canto, l’ex conduttrice de Le Iene, che con la separazione dall’ex calciatore sembrava uscita un po’ troppo fuori dai radar dello dello spettacolo si è consolata tra le braccia di un imprenditore, pizzicata in dolce compagnia ai piedi del favoloso paesaggio di Bangkok

Ilary Blasi, spuntano le immagini che testimoniano il definitivo addio a Totti: cosa è accaduto

Ormai Ilary Blasi e Francesco Totti possono considerarsi a tutti gli effetti due estranei in amore e in amicizia. Più passa il tempo e maggiore è la volontà dei due ex genitori di Chanel, Isabel e Christian di mantenersi il più lontano possibile.

In occasione delle ultime festività e qualche vacanza di lusso fuori dai confini nazionali, la speranza che un giorno potessero incontrarsi per accantonare tutti i mali è svanita del tutto.

La risposta di Ilary alle foto condivise in rete dalla nuova coppia Bocchi-Totti testimoniano il ‘passaggio di consegne’ che poche ore fa ha conosciuto la massima espressione con una serie di immagini bomba che sanciscono la definitiva consacrazione di Noemi nel cuore dell’ex capitano della Roma.

Per impegni di lavoro, Francesco Totti ha preso parte al Footgolf Tournament, insieme ai compagni di vecchia data del mondo del calcio.

Sull’altra sponda del naviglio, fidanzate, mogli e coniugate degli ex calciatori professionisti si sono organizzate per mettere in piedi un meeting tra lunghe passeggiate e un po’ di sano relax.

E’ stata proprio Noemi Bocchi ad immortalare sul web la grande rimpatriata tra donne che certifica a tutti gli effetti il passaggio di consegne e il conseguente depennamento di Ilary Blasi dalla lista dei desideri dell’attuale compagno ed ex Pupone.

La 34 enne, classe ’88 di origini capitoline è poi ripartita in compagnia della nuova fiamma alla volta degli Emirati Arabi Uniti dopo l’indimenticabile vacanza nella meravigliosa cornice dei Caraibi.