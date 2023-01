Alessandra Amoroso punge Chiara Ferragni: la FOTO sconvolgente

Alessandra Amoroso stuzzica Chiara Ferragni sui social e apre alle polemiche. Le foto assurde fanno il giro del web: è sfida all’aperto…

La cantante italiana con un passato a Sanremo e venuta a galla nel vasto mondo dello spettacolo grazie alla famosa vetrina di Amici di Maria De Filippi ha suscitato non poche polemiche nell’ultima serie di scatti condivisi sui social network.

Alessandra Amoroso ha imparato a farsi apprezzare con il tempo e non solo per la voce straordinaria che vanta. Lo spirito adrenalinico e tambureggiante con il quale annuncia le tappe e i tour in giro per l’Italia provocano quasi sempre effetti speciali nei cuori dei sostenitori, pronti a seguirla ovunque.

Tuttavia sembra che l’ex cantante di Amici stia riscuotendo successo come se non bastasse anche su Instagram, dove il suo profilo è arrivato a contare quasi 4 milioni di appassionati.

Proprio attraverso i social, Alessandra ha lanciato un guanto di sfida inatteso ai danni della nuova rivale. Un mix di foto e videoclip che profumano di provocazione nei riguardi dell’imprenditrice milanese, Chiara Ferragni: scopriamo il perché

Alessandra Amoroso e la ‘stoccata’ a Chiara Ferragni: è sfida all’aperto. L’atmosfera è già incandescente nonostante il freddo e il gelo

In pochi si aspettavano un inizio 2023 così scoppiettante e nel segno di una nuova sfida via social.

E’ innegabile che la cantante e protagonista di tantissimi tour e concerti in giro per l’Italia, Alessandra Amoroso non abbia a cuore la web influencer e imprenditrice più cliccata sui social, Chiara Ferragni.

La moglie di Fedez ultimamente si è resa protagonista di scatti da urlo in intimo di pizzo sul letto, per poi sfidare le leggi della fisica al freddo e al gelo e replicare il gesto all’aperto in una spettacolare cornice paesaggistica ricca di neve.

Alessandra non avrebbe preso di buon auspicio questa iniziativa e in cuor suo ha voluto dimostrare che nulla è impossibile anche per lei.

L’ex cantante di Amici non ha proliferato parola tra i commenti della foto di Chiara ma ha risposto con le medesime rime dimostrative sul profilo personale, facendo esplodere polemiche per una sfida a distanza ormai alle porte con la Ferragni.

In realtà l’artista non avrebbe nulla da invidiare all’impeccabile aspetto fisico dell’imprenditrice milanese e le foto non lasciano infatti alcun dubbio a riguardo.

Chissà ora se dovremmo attenderci una nuova replica da parte dell’influencer con il più alto numero di seguaci in Italia, ma nel frattempo abbiamo appurato che tra Alessandra e Chiara non scorra buon sangue ne si palesano cenni di affinità e simpatia seppur tra loro non sarebbe avvenuto alcun incontro di persona.