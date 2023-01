Victoria De Angelis e le nozze de I Maneskin: il bacio che ha scatenato il gossip. Flirt segreto tra loro due? La verità – FOTO

Victoria spicca nel valzer dei baci tra i cantanti de I Maneskin durante la celebrazione delle nozze. C’è davvero qualcosa tra loro due?

Se nessuno se n’è ancora accorto non può essere più nascosto agli occhi degli addetti ai media che il gruppo musicale de I Maneskin stia assaporando l’apice assoluto della gloria.

Gli ex vincitori di Sanremo con il brano musicale “Fuori di testa” hanno bissato il successo oltreconfine accaparrandosi come se non bastasse il premio dell’Eurovision Contest Song International nello stesso anno della partecipazione a Sanremo.

La band è composta da un gruppo di personaggi abili, motivati e con la musica rock che gli scorre nelle vene. Non solo uomini all’interno dell’inseparabile equipe che vede in Victoria De Angelis, l’unico volto femminile ma di certo non inidoneo al contesto spumeggiante del gruppo musicale del momento.

La bassista è molto apprezzata sui social e ultimamente ha invitato i fan a rendere omaggio alla celebrazione delle nozze di una band ormai consolidata anche fuori dal panorama professionale

Nelle ultime storie Instagram rintracciabili sulle pagine personali dei membri del gruppo musicale del momento, ovvero quello de I Maneskin è possibile ammirare i migliori attimi di una giornata da ricordare per sempre, ovvero quella che corrisponde al loro convolo a nozze ufficiale.

Il gruppo rock, ex vincitore di Sanremo ha deciso di prendersi per mano per tutto il resto della propria vita. I quattro membri della band si sono vestiti a tema con un lungo vestito da sposa bianco e scambiato baci profondi e passionali tra loro.

Durante lo scambio di baci tra i membri della band, l’attenzione dei fan è ricaduta sul gesto profondo e ricco di cupidigia tra Victoria De Angelis e il batterista Ethan Torchio.

Victoria, l’unico membro femminile del gruppo indossava un lungo velo bianco a differenza dei suoi compagni di viaggi e avventure indimenticabili.

Proprio il dettaglio di cui sopra avrebbe rappresentato uno degli espedienti che ha spostato l’attenzione di tutti in direzione della bassista de I Maneskin, la quale sembrava particolarmente presa dal contesto lussurioso con il batterista 22 enne.

I fan hanno aperto la mente e si sono posti giustificati interrogativi di fronte ad immagini tutt’altro che sbiadite e che se dovessero trovare conferma farebbero saltare il banco del gossip nazionale, in quel gruppo sempre più unito e scintillante.