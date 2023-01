“E chi si riprende più dopo questa FOTO”, Sabrina Ferilli e la camicia da notte sbottonata: il post parla da solo

Sabrina Ferilli manda in tilt gli appassionati dei social e si scopre con la camicia da notte fino al punto giusto: come lei nessuno mai!

Per Sabrina Ferilli è arrivato l’ennesimo colpo di scena che mette tutti in guardia dall’intramontabile bellezza della diva capitolina.

Tifosa della Roma sin dalla nascita, Sabrina ha sempre avuto un occhio di riguardo per la sua squadra del cuore.

Durante i festeggiamenti del tricolore, la showgirl e attrice ha inscenato striptease da urlo davanti a milioni di tifosi, nonché passerelle invitanti che hanno caricato ulteriormente l’atmosfera.

Un po’ tutti in generale abbiamo avuto la fortuna di ammirarla in tutta la sua semplicità e una bellezza che nonostante l’età ha ancora da esprimere il suo lato migliore.

Quest’anno la Ferilli è impegnata nel contest serale di Tu Si Que Vales, insieme ai colleghi giudici e la conduttrice Maria De Filippi con la quale ha un rapporto davvero speciale

Sabrina Ferilli, primo piano straripante su Instagram: e poi dicono che la perfezione non esiste

Entusiasmo alle stelle dalle parti dell’attrice e giudice di Tu Si Que Vales, agli ordini della De Filippi. Parliamo senz’altro di Sabrina Ferilli, l’attrice che ha lasciato tutti col fiato corto in occasione dell’ultima condivisione via social.

L’attrice capitolina ha messo in discussione la sua eterna bellezza, condita da lineamenti angelici del volto e in generale un aspetto fisico all’avanguardia nonostante l’età che avanza.

Protagonista in tante pellicole di cartello, Sabrina è ancora particolarmente amata dalla sua fetta di pubblico. L’entusiasmo dei fan è schizzato alle stelle in men che non si dica durante l’ultima condivisione via social.

I sostenitori hanno aguzzato l’attenzione e hanno aperto il loro cuore per Sabrina quando hanno visto sbottonare la camicia da notte della Ferilli fino al punto giusto.

Nonostante il tempo che scorre inesorabile, a quanto pare Sabrina non ha perso quel pizzico di malizia che la contraddistingue sin dagli antipodi della sua carriera e di una bellezza che non vuol saperne di imboccare il viale del tramonto.