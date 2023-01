“Il tuo è anche il nostro mappamondo” Mercedesz, rullo di tamburi in riva al mare: SCATTO paradisiaco

Mercedesz infiamma il popolo di Instagram ed esce allo scoperto con un’immagine paradisiaca della sua incredibile perfezione: che schianto!

Per la nuova web influencer, Mercedesz figlia d’arte è arrivato il momento di spiegare le ali e raggiungere l’apice dei suoi successi.

Non che Mercedesz non abbia provveduto al tentativo di mettersi in mostra da un punto di vista mediatico con la presentazione di qualche programma musicale ma la sua fama è ben visibile e apprezzata da altre parti.

Basta pensare all’iscrizione su Instagram che ha dato il là ad una consacrazione vera e propria per lei, non affatto giustificata dal cognome pesante che porta dietro le spalle.

La figlia d’arte dell’attrice tra le più chiacchierate e seguite dell’epoca è reduce da un periodo incostante da un punto di vista sentimentale, ma con la ripresa della vita e dei rapporti che aveva interrotto, ora per lei sembra vivere in un sogno

Mercedesz si gira dal lato del mare e manda in tilt il web: un panorama così non si era mai visto

La modella e web influencer ungherese, Mercedesz ha lasciato tutti i suoi fan senza fiato in occasione dell’ultima condivisione via social.

Su Instagram, la figlia d’arte sta riscuotendo una dose di successo senza eguali: basta pensare al ricco bagaglio di fan che ogni giorno la rende orgogliosa e felice. Circa 885 mila seguaci hanno individuato in lei qualcosa di speciale, la ragione per la quale viene seguita in ogni cosa che fa.

Mercedesz, in compagnia della dolce metà è in preda al relax sotto ad un baldacchino, in prossimità del mare. L’estate dalle sue parti sembra non finire mai, nonostante il periodo invernale che viviamo.

La web influencer ungherese ha preferito il sole e le alte temperature alle vacanze sulla neve e ha voluto omaggiare questo momento, mettendo a nudo la parte migliore del suo repertorio.

Nel tentativo di addormentarsi sul lettino all’ombra, Mercedesz si gira su di un lato e mostra alle telecamere un panorama mozzafiato sul lato B capace di cancellare ogni bellezza naturalistica sullo sfondo.

Una dea meravigliosa sconfigge dunque la concorrenza super spietata delle dive in mostra sui social e si conferma a pieni voti nella testa e nei pensieri dei fan più stretti.