Fabio Fazio è tra i conduttori più amati della televisione. Ma sapete quali sono gli studi che ha conseguito? Scopriamolo insieme.

Fabio Fazio è sicuramente uno dei personaggi più celebri del momento. I suoi programmi vantano ogni volta numeri straordinari in termini di share.

Tornato al timone di Che Tempo Che Fa, il talk show più seguito della televisione italiana, giunto all’edizione numero 20, il conduttore sarà anche per questa stagione il protagonista della domenica sera di Rai 3.

Grazie al suo talento ed alla sua umiltà che ha sempre caratterizzato il suo lavoro, il presentatore ligure ha conquistato il pubblico e guadagnato l’affetto dei suoi numerosissimi fan.

Attualmente è la sua la trasmissione più amata e seguita della tv. Non un semplice talk show, ma un programma ad alto contenuto di argomenti, oltre ad essere ogni volta un via vai di ospiti italiani ed internazionali.

Una lunga carriera quella di Fazio, al timone della Rai da quasi quarant’anni. Mai scontato nelle sue trasmissioni, il conduttore ha sempre colto l’attualità dei fatti accaduti, affrontando le tematiche insieme ai più grandi nomi dello spettacolo, della cultura e della scienza.

Fabio Fazio e il suo livello di studi: la notizia che nessuno si aspettava

Il conduttore ligure è il personaggio più amato della televisione italiana. Nel corso della sua lunga e brillante carriera ha saputo mettere in risalto il suo talento e le sue passioni.

L’esordio in Rai negli anni ottanta quando era ancora giovanissimo confermò subito le sue doti innate, ottenendo poi grande successo in seguito alla conduzione del programma Quelli che…il calcio, in onda ogni domenica.

Agli inizi della sua carriera il presentatore ligure era appena un giovane diplomato. I suoi studi sono poi proseguiti all’Università di Genova. Una in particolare è la disciplina che ha sempre destato la sua attenzione.

Fazio sceglie di laurearsi in Lettere e Filosofia, e per l’occasione decide di preparare una tesi sugli elementi letterari nei testi dei cantautori italiani.

Altra grande sua passione è infatti la musica, che ha avuto modo di coltivare al meglio grazie anche alla direzione di varie edizioni del Festival di Sanremo.