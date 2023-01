Pippo Baudo affetto da tumore: la scoperta che mette in ginocchio gli italiani

Pippo Baudo ha confidato in un’intervista di essere affetto da un tumore. L’ex conduttore di Sanremo ha lasciato gli italiani senza parole.

Grazie alla conduzione per tantissimi lunghi anni di Sanremo, il grande Pippo Baudo è considerato tra gli artisti della tv, presenti nel novero dei presentatori più amati del panorama dello spettacolo.

Nel suo bagaglio di esperienze in carriera si contano diversi programmi a cui ha preso parte. Canzonissima è uno di questi al pari di Fantastico e Domenica In.

Proprio in occasione della preparazione in anteprima del primo dei palinsesti suddetti che hanno fatto la storia dello spettacolo, Pippo è uscito allo scoperto, confidando agli italiani di essere affetto da un grave tumore.

L’intervista ha raggelato all’istante il cuore degli italiani mentre lo storico conduttore raccontava tutto per filo e per segno senza tralasciare alcun dettaglio che lo costrinse a stare per un breve periodo lontano dalle trasmissioni

Pippo Baudo e la scoperta sull’atroce malattia: ecco cosa abbiamo appena saputo

Diverse donne hanno fatto parte della vita di Pippo Baudo e i telespettatori italiani preferiscono ricordare l’ultima della lunga serie di vip femminili che hanno avuto la fortuna di condividere con lui gli spazi della loro vita quotidiana, ovvero Katia Ricciarelli da cui ha divorziato nel lontano 2007.

Il presentatore tv, storico volto in cabina di regia nelle trasmissioni Rai parallelamente alla vita sentimentale ha costruito una carriera di tutto rispetto fatta di esperienze incredibili e di una considerazione da parte degli addetti di assoluto livello.

Nel corso degli anni, Pippo si è fatto apprezzare e amare allo stesso tempo dai telespettatori italiani, come mai nessun altro vi era riuscito.

Ecco perché durante una delle recenti intervista, gli appassionati di Pippo hanno aguzzato l’attenzione verso le sue parole, tutt’altro che banali e che evidenziavano un problema di non poco conto a livello salutare.

L’ex conduttore di Sanremo ha ammesso in un’intervista di essere affetto da un tumore, il medesimo che ha colpito il padre e che non è riuscito a superare. “Io invece sono stato fortunato ad aver intercettato quel cancro alla tiroide e far intervenire i medici prima che la situazione precipitasse”.

Per fortuna, il grande Pippo non ha dovuto patire sofferenze immani come invece è accaduto al padre. Dalla brutale esperienza (durante il periodo di preparazione a Canzonissima), Pippo ha imparato ad avere più coraggio nella vita ed essere maggiormente consapevole delle proprie forze.

Insomma una situazione che ha fatto stare bene anche gli italiani che insieme a lui hanno gioito per i traguardi e i successi raggiunti sul piccolo schermo.