La strada non perdona: Elisa, 21 anni, muore nel giorno del compleanno della mamma

Tragedia in Valtellina. La vittima aveva solo 21 anni. È morta nel giorno del compleanno della madre.

È accaduto tutto nel giro di un attimo ed Elisa Scaletti, 21enne di Villa di Tirano – Sondrio – non c’era più. Ancora da chiarire cosa sia accaduto.

La giovane – per ragioni in fase di accertamento- ha perso il controllo della sua auto ed è finita così fuori strada, perdendo la vita nel violento impatto contro l’albero. Se l’è cavata con lievi ferite invece il passeggero 19enne che viaggiava al suo fianco. Un impatto fatale, avvenuto dopo le due di notte su una strada dell‘Alta Valtellina. Così è morta Elisa Scaletti, a soli 21 anni. La ragazza si trovava alla guida della sua Citroen lungo la provinciale 24, nei pressi del cantiere della nuova tangenziale a Villa di Tirano – Sondrio – direzione Stazzona. Ancora da accertare le cause dell’incidente. Sarà da appurare se le condizioni dell’asfalto o l’illuminazione possano aver giocato un ruolo su questo sinistro fatale o se la giovane Elisa sia stata colpita da un malore improvviso mentre era alla guida del veicolo.

Morta nel giorno del compleanno della madre

Dalle primissime ricostruzioni, pare che si sia trattato di un incidente autonomo: sembra escluso, per il momento, il coinvolgimento di altri veicoli. Inutili i soccorsi, giunti immediatamente sul posto in elicottero: quando i sanitari sono arrivati, per Elisa Scaletti, incastrata tra le lamiere dell’auto, non c’era più niente da fare. Se l’è cavata con ferite lievi, al contrario, il 19enne che viaggiava al fianco della vittima. Sconvolto e straziato dal dolore il paese di Elisa, dove la famiglia Scaletti è molto conosciuta. Elisa, infatti, è la figlia minore di Monica Manoni, dipendente all’ufficio Anagrafe del comune di Tirano e già consigliera di minoranza con una lista civica in Comune a Villa fino al 2021. Proprio ieri mamma Monica aveva festeggiato il suo compleanno. Il marito, Massimiliano Scaletti, lavora come elettricista. Elisa aveva frequentato l’istituto Itis a Sondrio, era appassionata di motocross. Aveva una sorella maggiore, Sara, di 25 anni. Chi conosceva Elisa, la descrive come una ragazza disponibile verso gli altri, solare e sempre sorridente. In molti conoscevano i nonni e i genitori della giovane, una famiglia molto radicata nel territorio e da sempre residente a Villa. Pochissimi giorni fa anche a Roma è morto un ragazzo di apena 21 anni: Lorenzo Moi.