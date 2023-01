Il conduttore del Festival di Sanremo si appresta a presiedere la quarta edizione consecutiva della kermesse: svelate le cifre.

Il presentatore milanese, Amadeus è sicuramente tra i personaggi tv più illustri della rete ammiraglia Rai.

Dopo l’ultimo grande successo a L’Anno che Verrà, con cui ci ha accompagnati alla fine del 2022, si prepara ad un 2023 ricco di nuove avventure. La prima in ordine di tempo corrisponde al Festival di Sanremo che andrà in onda a partire dalla seconda settimana di Febbraio, ovvero dal 7 all’11.

Per il conduttore sarà la quarta volta consecutiva in cabina di regia, sul palcoscenico più ambito di mamma Rai.

Le voci di corridoio trapelate in queste ore dietro alle quinte del Festival hanno presumibilmente svelato il nuovo cachet economico da distribuire tra i protagonisti in scena.

Fra questi naturalmente è presente anche il marito di Giovanna Civitillo, che Amadeus ha conosciuto durante il periodo de L’Eredità

Festival di Sanremo 2023: ecco quanto guadagnerà realmente il conduttore

C’è tanta attesa per il prossimo Festival di Sanremo 2023 che riscuoterà certamente successo in termini di share e non solo.

A presentare l’evento ci sarà per la quarta volta consecutiva, l’attuale conduttore de I Soliti Ignoti. Amadeus sarà ancora una volta l’uomo copertina della kermesse più attesa dell’anno.

Come accade sistematicamente ogni anno prima dell’inizio del grande evento musicale, anche stavolta gli addetti ai lavori hanno rivelato le cifre da capogiro che circolano attorno all’organizzazione.

Per quanto riguarda il presentatore milanese, la cifra che andrà a guadagnare non sarà lontana da quella percepita nelle precedenti edizioni.

Si parla infatti di numeri non certo banali ma sulla stessa cresta d’onda numerica dello scorso anno, ovvero una cifra che nel complesso balla tra i 500 e i 600 mila euro.

Si tratta di numeri irraggiungibili, che di certo contribuiranno a rendere ancor più corposo, il già ricco patrimonio economico del conduttore.

Non mancheranno quasi certamente polemiche al riguardo, così come nello stabilire il vincitore di questa edizione che si preannuncia ricca di sorprese.