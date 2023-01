Il test di logica visiva propone un gruppo di studenti, tra la cui folla sono nascosti 3 gufi sospetti. Hai tutto il tempo per risolvere.

I test di logica visiva e di ragionamento sono tra i grattacapi più ostici da risolvere per gli appassionati.

In questi anni si sono presentate diverse occasioni per gli amanti dei cruciverba, per imbattersi in quesiti ardui che mettono alla prova il quoziente intellettivo di ognuno di loro.

L’ultimo grattacapo proposto dagli addetti ai lavori è un’impresa davvero complicata nel contesto della risoluzione. Il creatore dell’evento mette a disposizione un tempo illimitato per risolvere uno tra i test più proibitivi degli ultimi anni.

Siamo di fronte ad un folto gruppo di studenti, aggregati e imbrigliati tra loro. Tra un ragazzino e l’altro sono presenti 3 gufi sospetti. Il quesito interessato sfida le più abili menti a trovare la soluzione

Test Logica, trova i 3 gufi tra gli studenti: la soluzione

Back to school! 😁

Can You spot 3 OWLS amongst the students? 🦉 👉 For better resolution and the SOLUTION, go to https://t.co/yy7K6aumhX pic.twitter.com/2XCnN00LSW — Gergely Dudás – Dudolf (@thedudolf) August 30, 2022

In questa complessa prova di logica figurativa, il creatore, Gergely Dudás ha messo a disposizione un tempo illimitato per arrivare alla tanto agognata soluzione.

Se in quel folto gruppo di studenti, non siete riusciti ancora ad individuare i 3 gufi sospetti che interrompono l’atmosfera gremita di scolari, allora vi proponiamo noi la risoluzione del grattacapo.

Per intercettare i tre volatili nascosti è necessario focalizzare l’attenzione in alto a sinistra per individuare il primo animale. Si tratta di un gufo bianco che si nasconde tra la seconda e la terza fila di studenti a partire dall’alto.

Per gli altri due amici pelosi c’è bisogno di scavalcare intere file consecutive e fermarsi (sempre contando dall’alto verso il basso) alla terz’ultima fila. Tra i due studenti simili d’aspetto ma uno con il naso schiacciato e l’altro lungo si nasconde il secondo gufo, color marrone chiaro.

Per individuare l’ultimo nostro intruso basta scostarsi verso sinistra, sulla medesima fila dove abbiamo individuato il secondo volatile.

Tra lo scolaro dai capelli arancioni e il compagno di scuola con la capigliatura castana ecco servito il terzo incomodo con il nasino giallo e la carnagione scura.