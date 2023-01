Le figlie li attendono a casa ma non torneranno: genitori morti in strada ad Arezzo

Due genitori non torneranno più dai loro figli. Anche nel 2023 le nostre strade continuano a mietere vittime.

Il sinistro dal bilancio pesantissimo si è verificato ad Arezzo, in Toscana, lungo la strada regionale 71.

Le vittime erano marito e moglie di 59 e 57 anni. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia municipale aretina, l’auto su cui viaggiavano i due coniugi si è scontrata frontalmente con un’altra vettura.L’impatto è stato violentissimo e per marito e moglie non c’è stato nulla da fare. Lo schianto mortale è avvenuto lungo la regionale 71 all’altezza di Borgo a Giovi, a scontrarsi una Citroen Picasso e una Fiat Cinquecento. I due coniugi sono entrambi morti sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. A bordo dell’altra vettura invece c’erano due ragazze di venti anni che sono rimaste ferite.

Stavano tornando a casa dalle figlie

Le due vittime, Santino e Nadia Bonini, residenti a Capolona, stavano rientrando a casa dalla famiglia sulla loro Citroen quando, giunti all’altezza dell’abitato di Borgo a Giovi, l’auto si è scontrata con una Fiat 500 L sulla quale si trovavano due ventenni aretine. Santino Bonini era conosciuto a Capolona perché addetto al settore macelleria di un noto supermercato. La coppia era attesa a casa dalle figlie di 28 e 31 anni. Le due giovani ferite, a quanto si apprende, sono state trasportate dai sanitari inviati dal 118 in codice giallo: una delle due donne è stata portata all’ospedale di Arezzo, l’altra alle Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti l’Automedica 118 di Arezzo, la Misericordia di Subbiano con infermiere, e Croce Bianca di Arezzo. Sono inoltre intervenuti i Vigili del fuoco per liberare la strada, rimasta chiusa, e anche l’Enpa per soccorrere il cane che viaggiava sull’auto delle due vittime. Le auto coinvolte nell’incidente, come da prassi, saranno poste sotto sequestro. E se il 2023 è iniziato con due genitori che non torneranno più dalle figlie, il 2022 si è concluso con un bambino di 8 anni travolto e ucciso da un’auto sotto gli occhi della madre e del padre. La tragedia è avvenuta a Foggia. Il piccolo, trasportato d’urgenza al Policlinico, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.