Pina scompare durante una gita, la sua famiglia la cerca per 4 mesi: la ritrovano a Natale

È stato un vero miracolo di Natale. La famiglia della piccola Pina aveva ormai perso le speranze ma dopo mesi è stata ritrovata.

Era bastato un attimo di distrazione durante una gita e di Pina si erano perse le tracce per ben quattro mesi.

Le sue tracce si erano perse a inizio settembre durante una gita in Valtellina. A Natale è avvenuto il miracolo e Pina è stata ritrovata ed è stata riportata dalla sua famiglia che vive a Milano. A ritrovarla sono stati gli uomini del Soccorso Alpino. Quando è tornata a casa è stata accolta con coccole e festeggiamenti: “Il più bel regalo di sempre” – ha commentato Antonio Schiavone, il padrone di Pina, la cagnolina maremmana di 8 anni che si era smarrita lo scorso 4 settembre durante un’escursione nei boschi di Cima Piazzi di fronte alla cabinovia. Subito dopo Antonio aveva allertato i Carabinieri di zona e aveva fatto partire le ricerche, di giorno e di notte, insieme ad amici e volontari che avevano battuto incessantemente la zona. Purtroppo di Pina non era stata mai ritrovata alcuna traccia. Fino al giorno di Natale.

Il ritrovamento di Pina

“Ci sono cose impossibili e lei Pina ha compiuto qualcosa che va oltre!!! Ci ha fatto il regalo di Natale… ieri sera alle 21.30 la sua fuga è terminata sul Bernina in Svizzera!!! Pina è stata recuperata… è un mucchietto di ossa, ma è qui con noi!!!” – ha scritto Antonio sulla pagina Facebook ‘Solo cani e gatti & Co smarriti e ritrovati in Valtellina’. Infatti anche i social si erano dati un gran da fare per ritrovare la piccola maremmana. L’uomo ha poi ringraziato tutte le persone coinvolte nella ricerca e nel recupero del suo cane: “Non so cosa dire… prima di tutto grazie al sig. Angelo Fachin – componente del Soccorso Alpino, ndr – e la sua splendida famiglia per l’impresa di recupero!!! Ancora un po’ e non sarebbe sopravvissuta!“. Sembra banale ma i cani sono un po’ come i bambini e basta un solo attimo di distrazione per fare accadere una disgrazia. Per fortuna questa storia si è conclusa nel migliore dei modi e la piccola Pina è tornata sana e salva dalla sua famiglia.