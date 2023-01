Chiedere aiuto non serve a nulla. Lorenzo muore in strada a soli 28 anni

Non c’è stato nulla da fare per Lorenzo D’Alonzo. Arrivato in ospedale in condizioni già disperate, il giovane si è spento poco dopo.

Lorenzo D’Alonzo aveva solo 28 anni e tutta una vita davanti. Vita che si è spenta troppo presto all’ospedale di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia.

Il giovane è deceduto dopo essere stato travolto da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto con la vettura che lo aveva investito in viale Grigoletti, una delle strade centrali della città friulana. Ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pordenone, il giovane di 28 anni è morto poco dopo il suo arrivo. In base alle prime ricostruzioni delle Forze dell’Ordine, Lorenzo D’Alonzo è stato sbalzato per molti metri dopo essere stato travolto dalla vettura guidata da un uomo di 35 anni del posto. È stato lui ad allertare i soccorritori dopo essersi fermato per aiutare il giovane.

La morte in ospedale

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto gli equipaggi di una automedica e di una ambulanza proveniente da Pordenone. Il giovane è stato trasportato in codice rosso con la massima urgenza in ospedale ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. I medici nonostante tutti gli sforzi non sono riusciti a salvargli la vita. Il 35enne alla guida della vettura è stato sottoposto agli esami del caso, ed è risultato negativo all’alcoltest. La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, indagando l’automobilista: si tratta di un atto dovuto per consentire l’eventuale nomina di un perito all’autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore, e ad altri accertamenti irripetibili. Lorenzo D’Alonzo non è che, purtroppo, l’ennesima vittima delle nostre strade. Strade a volte poco sicure e poco illuminate. Poco prima di Natale a Nerviano, in provincia di Milano, una donna è stata travolta da una limousine mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. La donna – una 48enne – in quel momento era insieme alla figlia, una bambina di 11 anni. Dopo essere stata portata al Pronto soccorso e visitata, è stata rimandata a casa. È morta la mattina di Natale.