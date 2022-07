Cane: fa così? Massima attenzione, leggi subito

Cane: Se il tuo amico a quattro zampe ha questo atteggiamento, forse è il caso di portarlo subito dal veterinario. Scopriamo insieme quando è il caso.

Quando si pensa al cane vengono in mente subito il suo sguardo, i suoi occhi dolci o anche, perchè no, le sue facce buffe.

Ci sarebbero tanti comportamenti del vostro amico a quattro zampe che potremmo elencare e che potremmo definire anche buffe. Sono molte, in realtà, ma spesso però quando si comporta in un determinato modo, forse, dovremmo prestare più attenzione.

Prendersi cura di un amico a quattro zampe è un enorme impegno, per quello dovremmo essere a conoscenza di alcuni suoi comportamenti che potrebbero farci mettere in allarme.

Uno di questi è quando il cane si copre la faccia con una zampa. Alcuni padroni di questi animali hanno notato questo gesto, ma alcuni esperti hanno spiegato che potrebbe esserci dell’altro dietro.

Cani: perché hanno questo atteggiamento?

Infatti, hanno spiegato che dovrebbe essere una risposta psicologica e fisiologica dell’organismo dell’animale a seguito di determinati eventi.

Ma quali possono essere le cause di questo strano comportamento? Potrebbe trattarsi di ansia: i cani sentono quando i loro padroni particolarmente stressati e soffrono con loro. Oppure, potrebbe trattarsi di una situazione di disagio.

In altri casi, invece, i motivi potrebbero riguardare altri fattori, come la paura, come un rumore troppo forte, un pericolo imminente, una persona sgradita, eccetera, pruriti ed allergia, ad esempio a qualche sostanza presente nel cibo, oppure se ha toccato una pianta o erba urticante.

Potrebbe anche farlo solo per gioco: oltre a fare questo gesto, però dovremmo riscontrare anche altri comportamenti nel nostro cane, come la coda che scodinzola, ad esempio.

I padroni conoscono molto bene il proprio cane, tanto da capire subito se questo possa essere un comportamento anomalo o meno.

Se riscontrate questo atteggiamento nel vostro amico a quattro zampe e non riuscite a darvi una spiegazione più che plausibile, allora portatelo ad un controllo dal veterinario, in modo tale che uno specialista lo veda e vi conferma se è possa essere un atteggiamento anomalo o meno.

E a voi piacciono i cani? Avete mai notato questi atteggiamenti nei vostri amici a quattro zampe?