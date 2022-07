Milo Infante lo ricordate? Eccolo oggi e soprattutto cosa fa

Vi ricordate di Milo Infante? Dopo anni passati sottotraccia, il famoso giornalista e conduttore, ritorna in televisione con un nuovo programma

Ci attende un grande ritorno in tv dopo un periodo passato sottotraccia. Milo Infante si prepara a tornare in televisione nonostante i telespettatori lo abbiano perso di vista per alcuni mesi. Il giornalista e conduttore televisivo, infatti, tornerà in Rai con un nuovo programma.

Milo Infante è pronto, infatti, a sbarcare su Rai 2. A lui sarà affidata la conduzione del talk “Ore 14” che andrà in onda proprio nelle ore del primo pomeriggio. Dunque, riprende alla grande la carriera (che in realtà non si è mai fermata) del famoso e apprezzatissimo giornalista italiano. Ecco, quindi, quali sono le maggiori novità.

Milo Infante torna a condurre in Rai

Milo Infante è un giornalista che ha iniziato la sua carriera grazie ad alcune collaborazioni con il Corriere della Sera e il Giorno, oltre a moltissimi altri magazine e quotidiani. Grazie alla sua bravura, nel 1998 diventa vicedirettore di Telelombardia, mentre nel 2001 diviene direttore responsabile di Antenna 3. Per l’ingresso in Rai il passo è breve, e diventa dunque caporedattore di Rai2. Inoltre, dal 1993, diviene collaboratore de “L’indipendente”, in cui ricopre anche il ruolo di inviato speciale.

Nato a Milano il 5 luglio 1968, Milo Infante ha sposato Sara Venturi, vincitrice di Miss Padania nel 1998. Il loro matrimonio ha portato alla luce il loro amatissimo figlio Daniele, nato nel 2008. I due sono tutt’ora insieme e, oltre al lavoro, si godono la famiglia e l’amore per loro figlio.

Uno dei momenti di grande successo di Milo Infante si può certamente individuare nella conduzione in Rai2 di “L’Italia Sul 2”, insieme a Monica Leoffredi e Roberta Lanfranchi (dal 2007). Il programma diventa subito un grande cult e gli ascolti premiano il prodotto che ha aperto la strada all’infotainment in Italia.

Dopo il successo con L’Italia sul 2 e una brevissima pausa, Infante torna a calcare le scene della conduzione televisiva insieme a Caterina Balivo e Lorena Bianchetti, con Pomeriggio sul 2. Purtroppo, il giornalista scompare per un periodo prolungato a causa della “dequalificazione professionale subita dal 1° settembre 2011 al 31 marzo 2012”, per via di una causa alla Rai da parte del giornalista, che vedrà dargli ragione da parte della corte di Milano.