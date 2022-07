Riesci a dare la risposta corretta? Tutti sbagliano, anche tu!

Test Grammaticale: riuscirete ad individuare quale risposta è la più corretta? Non tutti ci riescono. Siete pronti a provare?

Spesso quando si torna a casa dal lavoro o dopo che si è passati a casa a gestire i figli, si è sicuramente più stanchi.

Questi test possono aiutarvi a distrarvi e cercare di farvi passare una serata alternativa. Potete sempre organizzare una sfida con i componenti della vostra famiglia o con gli amici e divertirvi insieme.

Il test di oggi cerca proprio di farvi distrarre dalle quotidianità di ogni giorno. Essi, in generale, non hanno nessuna valenza scientifica: infatti, il nostro cervello è uno degli organi del nostro corpo più complesso.

Oggi in ogni caso, vi proponiamo un test grammaticale, per questo prima vi è stato suggerito di sfidare i vostri amici.

Test Grammaticale: sapete individuare la risposta giusta?

Quello che dovrete fare è mettere il verbo giusto in questa frase, ovvero Gli …. Proprio una bella lezione!

Le opzioni tra le quali scegliere sono: dietti, diedi, davo o detti. Avete indovinato qual è la soluzione giusta?

Se non ci siete riusciti non preoccupatevi, avrete modo e tempo per provare ad indovinare. In questo caso non c’è limite di tempo, potete provare a rispondere con tutta calma.

Se siete arrivati fin qui, forse, non siete ancora riusciti a capire qual è la risposta esatta. Per questo motivo, vi daremo una mano: in realtà le risposte giuste sono due, non una sola!

Dovrete solo concentrarvi un attimo e rispolverare, forse, qualche ricordo della lingua italiana. Allora ora siete riusciti a capire qual è, anzi, quali sono le risposte giuste?

Una risposta si può eliminare facilmente, ovvero la prima risposta, che è Dieddi. Ora dovrebbe essere più facile la riposta, dato che come vi abbiamo già accennato le risposte esatte sono due e non una.

In ogni caso, ora vi daremo la risposta. Eccola:

Il test di oggi è di tipo grammaticale, come avete potuto vedere. In certi casi è molto importante avere la giusta calma e cercare di rispondere in maniera corretta.

Allora siete riusciti ad individuare le due risposte esatte tra quelle che vi sono state proposte? Vi è piaciuto il test di oggi?