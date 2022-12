Foggia, il Natale si trasforma in tragedia: un bimbo di 8 anni ucciso sotto gli occhi di mamma e papà

Le tragedie non vanno mai in vacanza, neppure a Natale. Proprio il giorno di Natale, un bimbo di 8 anni è stato ucciso sotto gli occhi dei genitori.

Il dramma si è consumato a Foggia: immediato l’arrivo dei soccorsi ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Il bambino, proprio domenica 25 dicembre, è stato travolto e ucciso da un’auto sulla statale 90, nei pressi di Borgo Segezia, tra Foggia e Bovino, in una zona periferica e senza illuminazione. La vittima aveva solo 8 anni ed era di origini albanesi. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia – che sta ancora indagando su quanto accaduto per apurare eventuali responsabilità – il piccolo si trovava sul ciglio della strada statale 90, nei pressi di un podere, quando è stato travolto da un’automobile. Alla guida del mezzo c’era una donna. Il sinistro mortale avvenuto tra Foggia e Bovino, in una zona senza illuminazione e caratterizzata dalla presenza di alcune masserie e poderi di campagna. Per il piccolo non c’è stato nulla da fare: trasportato subito in ospedale, è deceduto dopo poco. Sul luogo dell’incidente sono intervenute pattuglie della Polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso.

Natale di sangue per le strade

Ma quello di Foggia non è stato l’unico incidente registrato il giorno di Natale. Drammatico anche il bilancio di un altro sinistro avvenuto in Sicilia: due persone sono morte in un incidente stradale che si è verificato sulla statale 115, nel tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo, nel Trapanese. Da quanto emerso, due vetture si sono scontrate frontalmente e una delle due si è capovolta. Sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Marsala e Mazara del Vallo che, per estrarre le persone dalle due vetture, hanno dovuto utilizzare cesoie e divaricatori. Invece in provincia di Matera, in Basilicata, un giovane di 20 anni è morto lungo la strada provinciale che porta alla frazione di Tinchi. Il ragazzo, secondo quanto emerso, era alla guida di una Fiat 600 che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Infine tragico incidente anche a Gubbio, in provincia di Perugia: un 38enne è finito fuori strada con l’auto. Nonostante si sia salvato, il giorno dopo è stato trovato morto.