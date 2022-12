Perugia, si salva dall’incidente stradale: il giorno dopo lo trovano morto

E’ giallo a Perugia riguardo la morte di un uomo. Si era salvato da un sinistro stradale ma poco dopo è stato trovato senza vita.

La vittima era un uomo di 38 anni residente a Gubbio, in provincia del capoluogo umbro. Sul suo decesso pendono parecchi punti interrogativi.

A trovarlo senza vita sono stati i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Il cadavere del 38enne è stato rinvenuto a Balanzano. Fino a tarda serata, i soccorritori e il magistrato di turno sono stati sul posto assieme al medico legale per provare a ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e soprattutto a cercare di ricostruire le ultime ore del trentottenne. Da quanto si è appreso, il giorno di Natale, l’uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Si era trattato – dalle prime ricostruzioni effettuate – di un incidente autonomo, e dunque senza nessuna altra persona coinvolta che potrebbe avere, in qualche modo, un collegamento con la morte del 38enne umbro.

Dall’incidente al ritrovamento del cadavere

Sempre stando a quanto emerso nel corso delle indagini successive al ritrovamento del cadavere, il 38enne, dopo il sinistro stradale, alla sola vista della Polizia si sarebbe dato alla fuga a piedi senza dare più segnali della sua presenza per ore. Ad un certo punto, quindi, è scattato il piano coordinato di ricerca per le persone scomparse e ai Vigili del fuoco e Carabinieri si è aggiunta anche una squadra del nucleo cinofilo dei pompieri di Macerata. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio del 26 dicembre, cioè il giorno seguente all'incidente stradale. L'uomo è stato trovato morto. Per il momento la pista più probabile sembrerebbe essere quella del gesto volontario. I Carabinieri sono comunque al lavoro per sgomberare il campo da ogni dubbio e, soprattutto, per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e fare chiarezza su questo ennesimo dramma dai contorni poco chiari. Da capire come mai l'uomo si sia dato alla fuga alla vista degli agenti di Polizia.