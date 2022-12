Pistoia, entrano in casa e rubano le ceneri di Manuel: “Erano l’unica cosa che ci restava di lui”

Una banda di ladri ha svaligiato un appartamento portando via anche le ceneri del figlio della coppia deceduto quattro anni fa.

I malviventi si sono introdotti in una abitazione a Candeglia – in provincia di Pistoia – e hanno portato via un’urna di ottone, non avendo trovato altro di valore. All’interno di quell’urna c’erano le ceneri del figlio dei proprietari di casa, deceduto a soli 4 anni per un tumore.

I ladri sono riusciti ad entrare a casa della famiglia Cianferoni e hanno portato via la cosa più preziosa: le ceneri del loro bambino, il piccolo Manuel, scomparso nel 2015 a soli 4 anni dopo una lotta estenuante contro un tumore al cervello.I suoi resti erano custoditi in un’urna di ottone. Fortunatamente l’urna è stata ritrovata la mattina seguente a poche centinaia di metri dall’abitazione. A ritrovarla è stato un passante. I genitori, preso atto del furto, avevano lanciato un appello ai ladri supplicando di riportare in qualche modo l’urna con le ceneri del bambino: “È tutto quello che ci rimane di lui, vi prego di riportarcela” – era stato l’appello di Alessia e Andrea, la mamma e il papà del piccolo Manuel.

Il ritrovamento delle ceneri

I malviventi avevano fatto irruzione nella casa dei Cianferoni quando, fortunatamente, i due non erano presenti. Avendo trovato poche cose di valore, avevano forse pensato che quella urna di ottone avrebbe potuto loro fruttare qualche soldo senza sapere che cosa conteneva. La signora Alessia ha raccontato: “Mio marito è stato il primo ad entrare e subito si è accorto che qualcosa non tornava. Ha visto una borsa per terra in salotto e si è diretto in camera da letto trovandola a soqquadro. Poi la teca aperta e dentro non c’era più niente. Hanno rubato anche i giochini di mio figlio, eroi della Marvel che erano custoditi nella teca”. A quel punto la coppia disperata ha lanciato l’appello che è stato subito condiviso da moltissime persone sui social. Fortunatamente l‘urna con le ceneri del bambino è tornata a casa. Sul furto sono in corso indagini da parte della Polizia. Purtroppo, complice il periodo natalizio in cui molte famiglie partono, i furti in appartamento si moltiplicano. Alcuni ladri particolarmente esperti, per non dare nell’occhio, si travestono da poliziotti o Carabinieri.