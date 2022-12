Ripuliscono l’auto della Polizia, portano via tutto: gli agenti, nel frattempo, erano al bar

Un’auto della Polizia locale è stata ripulita per bene mentre gli agenti erano a bere un caffè.

I fatti si sono svolti nella Capitale. I due agenti della Polizia locale si erano fermati per una breve sosta. Nel frattempo qualcuno ha aperto l’auto e l’ha ripulita.

I ladri hanno portato via divise, distintivi e palette all’interno del mezzo. L’episodio è avvenuto lungo la Roma-Fiumicino, nell’area di servizio Magliana Nord. Una pattuglia della Polizia Locale di Civitavecchia è finita nel mirino dei ladri che hanno forzato e ripulito la loro macchina di servizio. Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale. L’allarme è scattato poco dopo le ore 12. I due vigili si erano fermati per prendere un caffè al bar ma al ritorno la terribile sorpresa: l’auto di servizio era stata forzata, aperta e ripulita per bene. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di videosorveglianza e avrebbero già individuato l’auto dei ladri, con la quale sono scappati dal luogo del furto. A bordo della volante della Polizia non è stata lasciata alcuna traccia né impronte digitali.

Un furto ben studiato

L’ipotesi più probabile è che i due agenti della municipale siano stati seguiti e che nel mirino dei ladri vi fossero proprio quegli oggetti specifici: i distintivi, le divise, le palette. Si sospetta che vogliano servirsi di questi oggetti per fingersi poliziotti e mettere così a segno altri furti. I ladri dovevano essere piuttosto esperti e aver pianificato tutto poiché è stato un furto lampo, messo a segno in neanche cinque minuti, da almeno due malviventi: ma non è escluso che i ladri avessero altri complici. Non è la prima volta che succede una cosa del genere: l’anno scorso una banda di finti poliziotti – con tanto di divise di ordinanza e la scusa di eseguire controlli – avevano seminato il panico a Fonte Nuova, entrando nelle case , svaligiando gli appartamenti e terrorizzando i proprietari. Altro esempio invece la banda di finti Carabinieri che aveva preso di mira le gioiellerie della città: vestiti di tutto punto con la divisa, entravano nei negozi e poi tiravano fuori la pistola per farsi consegnare il bottino. Si teme che, anche in questo caso, la banda, in previsione delle vacanze natalizie in cui molti partiranno, vogliano mettere a punto dei furti in appartamento