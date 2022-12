L’auto si schianta e per un 18enne è la fine: muore carbonizzato sotto gli occhi degli amici

Tragedia nel Torinese. Un ragazzo di soli 18 anni è morto carbonizzato. Gli amici non sono riusciti a salvarlo.

Il dramma si è consumato a Caselle, in provincia di Torino. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro ragazzini. Per uno non c’è stato scampo.

I ragazzi-tutti tra i 16 e i 18 anni- viaggiavano a bordo di un’auto che si è schiantata contro un muro e ha preso fuoco. Tre giovani sono riusciti a uscire dalla vettura mentre il conducente, un 18enne, è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto carbonizzato. I tre sopravvissuti sono stati ricoverati in codice giallo in ospedale. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso. Presenti anche i sanitari del 118 che, tuttavia, hanno solo potuto constatare il decesso del 18enne.

Chi era la vittima

La vittima era Blendi Halili, il 18enne italiano di origine kosovara. Pur essendo alla guida della vettura, il ragazzo non aveva ancora la patente. La sua Ford Ka è andata a schiantarsi contro il muro di un’azienda alla periferia della cittadina aeroportuale, poi ha preso fuoco. Secondo gli accertamenti dei Carabinieri, Blendi Halili era iscritto a scuola guida, ma non aveva ancora conseguito nemmeno il foglio rosa. Da quanto emerso, i quattro amici stavano tornando dopo una serata trascorsa insieme quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, la vettura avrebbe invaso la corsia opposta finendo la corsa contro il muro di cinta di un ex stabilimento. Gli altri tre ragazzi sono riusciti a mettersi in salvo e sono stati ricoverati nell’ospedale di Ciriè in condizioni non gravi. Tutti e quattro i coinvolti nell’incidente sono residenti a Caselle. Si tratta dell’ennesima vittima della strada. Le Forze dell’Ordine dovranno ora chiarire come mai il veicolo abbia sbandato. Se il motivo è da ravvisare nella mancanza di esperienza del conducente-la vittima- che non aveva ancora la patente o se abbiano contribuito altre ragioni. Da capire anche come mai il 18enne, senza patente né foglio rosa, quella sera avesse l’automobile. Pochissimi giorni fa altri due ragazzini di 18 anni hanno perso la vita travolti da un camion. Il sinistro è avvenuto nel quartiere Garbatella di Roma.