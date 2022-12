Roma, il camion passa con il rosso. Due ragazzi non tornano più a casa

Tragedia a Roma, nel quartiere Garbatella. A perdere la vita due giovani di appena 18 anni.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, per i due ragazzi ormai era troppo tardi. Ferita anche una terza persona.

Dalle prime ricostruzioni pare che i due 18enni viaggiassero in sella ad uno scooter che si è schiantato contro un camion. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito mentre i due ragazzi sono entrambi deceduti a causa delle gravissime ferite riportate. Il sinistro è avvenuto verso le ore 6.30 nel quartiere della Garbatella, nel quadrante di Roma sud ovest, davanti alla chiesa di Santa Galla. L’impatto tra i due veicoli è stato fortissimo: i due ragazzi che si trovavano in sella allo scooter sono stati sbalzati a terra. Il camionista si è fermato e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Uno dei due ragazzi ha perso la vita sul colpo, quando l’ambulanza è arrivata, i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. Mentre l’altro 18enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Tor Vergata ma non ce l’ha fatta ed è morto una volta arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale. Ferito anche l’autista del camion, un uomo di 41 anni, che è stato trasportato in ospedale, ma che non sembra essere in pericolo di vita.

Le dinamiche dell’incidente

Sul luogo del sinistro, oltre al personale del 118, anche i Vigili della zona dell’ VIII Gruppo Tintoretto, giunti non appena allertati. Gli agenti, oltre ai rilievi di routine e alla messa in sicurezza dell’area, si stanno occupando di identificare i due ragazzi che hanno perso la vita. Continuano, inoltre, le indagini per scoprire l’esatta dinamica dello scontro ed appurare eventuali responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni il camion stava facendo manovra quando i ragazzi se lo sono trovati davanti all’improvviso. Il mezzo stava procedendo occupando l’intera carreggiata quando lo scooter – un’Honda Sh- lo avrebbe centrato in pieno. “Il camion era in orizzontale rispetto alla carreggiata” – hanno precisato gli agenti. Alcuni testimoni hanno, invece, sostenuto che il camion fosse passato con il rosso. Resta da chiarire quest’ultimo aspetto come resta da capire se la manovra in quel tratto di strada era consentita e a che velocità stava procedendo l’Sh dei due diciottenni che si sarebbero trovati davanti al tir. Nelle prossime ore verrà ascoltato il camionista. Recentemente anche in provincia di Salerno un giovane papà di 31 anni, Giuseppe Vitiello, è stato travolto e ucciso da un tir mentre stava tornando a casa dai suoi bambini.