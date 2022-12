Piombino, la figlia va a trovare il padre in ospedale ma lo trova morto. I medici non se ne erano accorti

Una notizia che ha dell’incredibile: una donna è andata a fare visita al padre in ospedale ma lo ha trovato morto. Medici e infermieri non se ne erano accorti.

La realtà degli ospedali italiani lascia sempre più perplessi. La carenza di medici e infermieri si ripercuote in misura allarmante sui pazienti.

In un nosocomio di Piombino- Livorno – addirittura nessuno si era accorto che un uomo giaceva morto nel letto. A fare la terribile scoperta è stata la figlia che era andata a fare visita al padre. L’episodio si è verificato al presidio Villamarina e adesso l’Asl ha avviato un’indagine. Lucia Cataldo è andata in ospedale per fare compagnia al padre Cristoforo, 88 anni, ricoverato nel reparto di Medicina ma quando è entrata nella stanza che l’uomo divideva con altri pazienti, lo ha visto a letto con gli occhi chiusi. Si è avvicinata e ha fatto la peggiore delle scoperte: non stava dormendo, era morto. Non si sa nemmeno da quanto forse già da tempo. La donna ha raccontato: “L’ho trovato morto nel suo letto dell’ospedale, ma i medici mi avevano detto che non era in pericolo di vita. Quando sono entrata in quella stanza con altri degenti, sembrava dormisse. Poi mi sono avvicinata ed era freddo, troppo freddo. Ho compreso che era morto“.

L’Asl Toscana Nord Ovest ora ha deciso di aprire un’indagine interna al fine di ricostruire con esattezza quanto accaduto ed accertare eventuali problematiche.

Il dramma degli ospedali senza medici

Si potrebbe pensare che anche l’ospedale di Piombino, come molti altri in Italia, sia stato colpito dal dramma della mancanza di medici. A quanto pare, tuttavia, non è così. La Asl, infatti, ha assicurato che il reparto di Medicina dell’ospedale di Piombino ha personale sanitario tale da garantire una copertura adeguata di tutti i turni e non risultano quindi carenze tali da giustificare una mancata sorveglianza dei pazienti ricoverati. Non ci si spiega allora come sia stato possibile che nessun medico o infermiere si sia accorto che l’anziano era morto. Tra l’altro, se il corpo era già freddo, doveva essere morto già da un po’ e non certo da qualche minuto.