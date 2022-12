Jessica, 34 anni, non rivedrà più la sua bambina: muore mentre sta tornando a casa

Jessica aveva solo 34 anni ed era mamma di una bimba di 3 che purtroppo non rivedrà più. La tragedia si è consumata a Udine.

La vittima si chiamava Jessica Cimarosti, di anni 34. Aveva una bambina di 3 anni. Erano circa le 4 di notte quando la donna è deceduta sulla provinciale 56, in via Lignano, a Udine.

La giovane mamma è deceduta dopo un grave incidente stradale. Nonostante i soccorsi per Jessica Cimarosti non c’è stato nulla da fare: è spirata in ospedale poche ore dopo il sinistro. Stando alle prime ricostruzioni pare che la 34enne abbia perso il controllo della vettura che stava guidando. Ancora in fase di accertamento le cause per cui la donna avrebbe perso il controllo del veicolo. Il sinistro mortale si è verificato intorno alle 4 di notte lungo la ex provinciale 56, in direzione Pertegada, sul tratto che prende il nome di via Lignano. L’auto di Jessica Cimarosti è finita prima contro un palo e poi in un fossato a bordo strada. Dopo la chiamata di aiuto giunta al 112, gli infermieri della sala operativa della Sores hanno inviato sul posto il personale medico con un’ambulanza e l’elisoccorso.

La morte della giovane mamma

La 34enne è stata trasportata in gravi condizioni in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è stata subito sottoposta ad un intervento chirurgico per cercare di salvarle la vita. Purtroppo è stato tutto inutile: Jessica è deceduta durante la notte a causa della gravità delle ferite riportate nel sinistro. Cimarosti lascia una bimba di 3 anni, i genitori e la sorella. Nell’incidente è rimasto ferito anche un giovane di 24 anni di Valvasone Arzene che è stato ricoverato in ospedale. Sarà ora da appurare il motivo per cui la donna ha perso il controllo della sua automobile. Sarà determinante capire se le condizioni della strada o una scarsa illuminazione possano avere, in qualche misura, influito su questo tremendo decesso di una giovane madre che lascia una bambina ancora piccola. Da capire anche se la donna, nonostante la giovane età, possa essere stata colta da un malore improvviso mentre era alla guida e, di conseguenza, aver perso la lucidità necessaria per controllare il mezzo.