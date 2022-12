Fabio viene trovato morto dopo un addestramento militare. Nessuno sa cosa sia accaduto

Un giovane pilota dell’Aeronautica militare è stato trovato morto in seguito ad un addestramento. Nessuno sa con esattezza cosa sia accaduto.

Il giovane pilota è il capitano Fabio Antonio Altruda, 33enne, originario di Caserta. Stava rientrando alla base di Trapani dopo un addestramento di routine.

Da quanto dichiarato da colleghi e superiori, Fabio Antonio Altruda era un pilota espertissimo e nessuno si capacita di come sia potuto morire. Il suo caccia sarebbe precipitato mentre il capitano stava tornando alla base ma diversi elementi non tornano. È stata infatti aperta un’inchiesta per chiarire le cause del decesso. Il cadavere del 33enne è stato trovato vicino ad alcuni rottami del suo caccia Eurofighter. Appresa la disgrazia, un volo militare ha provveduto a far arrivare da Caserta a Trapani la famiglia della vittima. Nessuno riesce a capire dinamiche di questa tragedia poiché il capitano non aveva segnalato alcun guasto o anomalia riguardo al suo velivolo. Si trattava di un semplice addestramento di routine, svolto altre migliaia di volte. E, ciò che soprattutto non quadra, è che dal caccia di Fabio Antonio Altruda non è partito nessun Sos nemmeno pochi istanti prima che precipitasse. Si sospetta che il pilota si sia lanciato.

Chi era Fabio Antonio Altruda

L’ufficiale dell’Aeronautica era originario di Caserta e proprio in Campania si era formato come pilota: Altruda aveva dapprima frequentato il corso 217 della scuola militare Nunziatella di Napoli e poi, nel 2007, era entrato nel corso Ibis 5° dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, nella provincia partenopea. La notizia di questo lutto ha scosso profondamente non solo i familiari, gli amici e i colleghi ddella vittima ma anche il Governo. Infatti il premier Giorgia Meloni ha voluto commentare questa disgrazia che ha portato via un giovane che serviva da anni lo Stato: “La notizia della morte del Capitano Fabio Antonio Altruda, il giovane pilota del 37mo stormo scomparso nell’incidente aereo nei pressi di Trapani durante una missione di addestramento, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia e all’Aeronautica militare“.

Il cadavere del capitano Fabio Antonio Altruda è stato trovato intorno alle 2 di notte: vicino ad alcuni rottami del suo caccia. Sulle motivazioni che hanno causato la caduta dell’Eurofighter, l’Aeronautica ha avviato una inchiesta. Tempo fa anche a Guidonia perse la vita Mirko Rossi, un giovane paracadutista dell’Aeronautica militare.