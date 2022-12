L’autostrada A4 continua a mietere vittime: Manuel Paissoni si scontra contro un tir posto di traverso lungo la carreggiata a causa di un incidente avvenuto in precedenza.

Un altro tragico incidente si verifica sull‘A4 Venezia-Milano: Manuel Paissoni, trentenne residente a Bergamo, ha perso la vita dopo che il suo veicolo ha impattato un tir posto di traverso sulla carreggiata. Il mezzo pesante infatti era stato coinvolto poco prima in un sinistro stradale con un altro autoarticolato. Per tale motivo era disposto orizzontalmente sulla strada.

I vigili del fuoco, arrivati immediatamente dalla zona di Verona, hanno lavorato per diverso tempo con divaricatori e cesoie al fine di estrarre il corpo di Manuel dalle lamiere. Sono stati invece inutili, i soccorsi apportati dal 118: per il trentenne non c’era più nulla da fare. Ne sono usciti al contempo illesi i due camionisti. Sul posto anche la Polizia stradale di Verona Sud per i rilievi. Il tratto autostradale, nelle vicinanze del casello di Sommacampagna, è rimasto chiuso al traffico per circa 3 ore per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Tir messo di traverso sulla careggiata: così se ne va Manuel Paissoni

Un primo pericolo derivante da questa autostrada è la scarsa visibilità dovuta a fitte e frequenti nebbie, soprattutto nelle ore in cui il sole è calato. Inoltre ci sono pochi autovelox in molti punti di questa tratta e ciò permette agli automobilisti meno ligi alle regole, di poter sfrecciare sull’asfalto. Ultimo fattore, e non per importanza, l’utilizzo dei cellulari: i dati degli ultimi tempi stimano come la stragrande maggioranza degli incidenti sia causata da tale infrazione delle regole.

Proprio nella giornata di ieri infatti era avvenuto un altro sinistro mortale, proprio nelle vicinanze del tratto in questione. Un furgone aveva perso il controllo schiantandosi contro un camion: sul tamponamento da dietro è morto sul colpo un sedicenne. Nella notte poi, è deceduto anche il padre, portato in codice rosso all’ospedale.

Di seguito riportiamo i numeri terrificanti degli incidenti stradali della prima parte del 2022: dal 1° gennaio al 30 giugno scorso, 81.437 incidenti hanno causato 1.450 morti e 108.996 feriti: in media 450 incidenti, 8 morti e 602 feriti ogni giorno.