Sarai sulla difensiva per tutto Dicembre? Dipende dal tuo segno | Guarda bene

Sei una persona che cerca sempre di trovare un modo per difendersi da qualsiasi cosa, come una sorta di coperta di linus?

Sai che questo tuo modo di fare non dipende solamente dal tuo carattere ma moltissimo è influenzato dal tuo segno zodiacale. Come diciamo sempre gli astri ci influenzano in tantissimi atti quotidiano che facciamo, quasi tutti per la verità.

Noi oggi, infatti, vi vogliamo far conoscere quali segni sono sulla difensiva nelle prossime settimane e siamo certi che troverete il modo di fare di una persona a voi cara che è proprio di quel segno che vi abbiamo indicato, siete curiosi di sapere quale sono? Iniziamo subito senza perderci oltre!

Sei sempre sulla difensiva? Dipende dal tuo segno | Guarda bene

Il primo segno che si comporta in questo modo è quello dell’Ariete che molto spesso è determinato in quello che fa ma in questo mese non sarà così, anzi, starà sempre sulla difensiva, non esprimendo mai completamente quello che vuole fare e cercando di accodarsi agli altri.

Tornerà poi al suo modo di fare, un po’ più aperto con il nuovo anno, forse è ormai stanco e non vede l’ora di chiudere quest’anno che per lui è stato molto faticoso e particolare evitando altri problemi.

Passiamo al prossimo segno, ovvero il Capricorno, che conosciamo bene come un segno che non si fa mai problemi a dire quello che pensa, ma n queste settimane è giù di corda decisamente! Il rapporto con il mondo esterno si sta facendo complicato e questo non gli piace assolutamente.

In questo momento si sente un po’ sotto pressione per via delle mille cose e delle varie responsabilità che ha sulle spalle, ecco il perchè di questo fare, vuole chiudere l’anno in bellezza senza nuove scocciature.

Arriviamo all’Acquario, che ha perennemente la testa tra le nuvole e l’essere così fa parte di lui, non c’è niente da fare. Stare sulla difensiva è il suo mood di vita, deve studiare sempre le mosse degli altri, prima di fare qualcosa.

Ultimo segno di oggi è quello dei Pesci, ovvero la decisione in persona ma ultimamente sta lasciando la presa e vuole che gli altri lo aiutino a decidere che cosa fare e cosa no, non ha voglia di esprimersi totalmente.

Diciamo che vuole rimanere per qualche settimana da parte e godersi un po’ di tranquillità senza dover sempre difendere e combattere per quello che lui reputa corretto anche se va contro gli altri.

E voi siete uno di questi segni che vi abbiamo appena indicato oppure conoscete una persona che in questo momento si sta comportando proprio in questo modo? Continuare a seguirci per avere sempre nuove informazioni che riguardano l’oroscopo e non solo!