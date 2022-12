Cottura: il metodo più economico è solamente uno? | Guarda bene

Scopriamo insieme come possiamo cuocere in modo economico e che non faccia male alla nostra salute, ma sia amico del portafoglio!

Come sappiamo bene gli aumenti non sembrano assolutamente darci un momento di tregua, ecco perchè tutti noi cerchiamo il modo per risparmiare un pochino in tutte le nostre azioni quotidiane e cucinare rientra proprio in una di quelle.

Quindi se anche in questo campo c’è un piccolo suggerimento per poter far felice il nostro conto in banca perchè non farlo? Non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere e vediamo meglio cosa possiamo scegliere, o meglio quale modo è perfetto per risparmiare.

Cottura: il metodo più economico è solamente uno | Provalo!

Il temuto caro bollette mette in agitazione praticamente tutti, non c’è nessuno che può scampare da questa paura, anche perchè sono già iniziati gli aumenti sulla benzina, dopo il rialzo sul piano delle accise.

Ma come possiamo ridurre le spese e nel caso dare anche una mano al nostro pianeta che soffre sempre moltissimo? Ci sono alcune tecniche di cottura che possono sembrare particolari ma che sul lungo andare ci aiutano veramente con il risparmio in bolletta, iniziamo subito dal primo.

Se in casa abbiamo un piano ad induzione è veramente già un’ottima cosa, perchè è stato appositamente pensato per avere una massima efficienza, toccando punte del 90%. Lui utilizza solamente corrente elettrica e non gas, unico neo, bisogna usare le pentole che vanno bene, perchè quelle tradizionali, per intenderci non funzionano.

Un’altro modo di risparmiare è quello di cuocere nella mitica pentola a pressione, le cotture si riducono della metà e quindi consumiamo, all’incirca il 25% in meno. Unico dettaglio non tutte le persone si fidano ad usarla, ma è veramente sicura, bisogna solamente prenderci la mano.

Poi c’è un metodo particolare, ovvero la frittura, arrivando ad altissime temperature cuore in poco tempo e poi rende tutto particolare nel suo sapore, anche se sappiamo benissimo non possiamo usarlo tutto i giorni, ma una volta ogni tanto si, risparmiamo anche !

Come avete visto ci sono tantissimi metodi di cottura diversi che ci possono aiutare in questo momento particolare che stiamo vivendo tutti, la cottura in padella olla griglia, o magari la bollitura, hanno tempistiche più lunghe ecco perchè, in questi casi consumiamo più energia o gas.

Provate ad usare questi piccoli consigli e siamo certi che troverete un vero e proprio giovamento sulla vostra bolletta. Continuate a seguirci per avere sempre nuovi spunti particolare che riguardano la vostra vita di tutti i giorni!