L’influencer Chiara Ferragni è finita ancora una volta sotto accusa, per lei c’è una pioggia di critiche.

Chiara Ferragni è stata accolta da una folla di fan al suo arrivo a Palermo dove ha presentato la sua nuova linea beauty. Questo avvenimento ha mobilitato i sostenitori dell’influencer che sono moltissimi.

La Ferragni ha messo in evidenza la sua linea di prodotti di bellezza tra selfie e autografi. Nemmeno il mal tempo ha fermato i fan che aspettato per ore di vedere il loro idolo anche solo per un secondo.

Chiara Ferragni e la folla a Palermo

L’influencer Chiara Ferragni è stata recentemente a Palermo dove ha sponsorizzato la sua nuove linea di cosmetici. Ad accoglierla ci ha pensato una folla di gente che non finiva più, le persone hanno aspettato ore anche sotto la pioggia per vederla, questo è quello si legge su ww.ogmag.net.

Tra di loro è apparsa anche la sua sosia, una ragazza con i capelli biondi e mossi con lo stesso viso affusolato e gli occhi celesti. I fan erano tutti apostati fuori dal negozio Douglas per vedere Chiara Ferragni.

Tuttavia solamente 60 delle persone presenti sono riuscite ad avvicinarsi per un autografo, ma solo dopo aver effettuato una spesa minima di 50 euro per i prodotti della nuova linea beauty dell’influencer.

Le 60 persone che hanno avuto un incontro con lei sono le vincitrici di un gratta e vinci. Tutti i fan hanno ammesso di apprezzare tutto quello che fa l’influencer, per loro è un modello a cui ispirarsi.

Pertanto inevitabilmente, ogni volta che Chiara Ferragni arriva in un posto è investita da centinaia di fan che vogliono provare ad avvicinarsi a lei per conoscerla di persona. Lei si è sempre dimostrata molto aperta nei confronti dei fan che la sostengono sempre e ovunque e anche il marito, Fedez in questo è molto simile.

Entrambi sono aperti e affezionati ai loro sostenitori. Cercano sempre di stare con loro e si prestano a selfie e autografi in ogni circostanza. Non si comportano da divi come invece fanno molti altri che risultano sgradevoli in tante occasioni. Di fatto è solo grazie ai fan se i personaggio famosi continuano ad essere tali.