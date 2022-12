Sale nell’acqua: tutti sbagliano I Anche tu, leggi bene

Quasi tutti sbagliano a mettere il sale nella pentola e voi? Come lo mettete il sale in pentola.

La pasta è indubbiamente il piatto forte dell’Italia, non c’è niente di meglio che un piatto di pasta al sugo. Questa ricetta è famosa in tutto il mondo, tutti ci invidiano la pasta. La particolarità di questo piatto però è la cottura che non a tutti riesce bene però.

Il sale in pentola è un momento fondamentale della cottura della pasta, non va messo in qualsiasi momento. Molti sbagliano proprio qua e il risultato non è affatto lo stesso anzi è molto diverso.

L’errore nel mettere il sale in pentola

Preparare la pasta non è difficile, ma ci sono una serie di passaggi che vanno seguiti. Tra i primi passaggi della preparazione c’è quello di mettere l’acqua a bollire in una pentola. Poi si mette il sale nell’acqua quando inizia a bollite.

Questo passaggio per molti è meccanico e scontato, ma in realtà non è affatto scontato. Alcuni studi affermano che questo passaggio è importante per la cottura della pasta, scopriamo perché.

Il motivo sta nel fatto che secondo alcune leggi chimiche di base, il sale deve essere inserito durante la bollitura in modo da potersi sciogliere del tutto. Questo avviene tramite la rottura dei legami chimici che cristalizzano i singoli granelli che si vanno a sciogliere amalgamandosi con l’acqua.

Quindi il sale non può essere messo in qualsiasi momento della preparazione della pasta, ma solamente dopo che l’acqua inizia a bollire. In realtà però sono molte le persone che sbagliano e mettono il sale in pentola in un momento qualsiasi.

Questa azione però allunga solamente i tempi di ebollizione che per l’acqua sono già lunghi. Inserendo il sale prima che tutto sia caldo, il rischio è che questo non si sciolga bene in modo omogeneo. Ci impiegherà quindi più tempo rallentando poi il processo di ebollizione.

Bisogna essere precisi quando prepariamo la pasta, ma questo vale per qualsiasi piatto. Seguire le indicazioni precise è veramente fondamentale per ottenere il risultato sperato, altrimenti il rischio è che il piatto non venga buono come ci si aspetterebbe.