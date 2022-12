Prenoti al ristorante ma non ti presenti? Ti costerà davvero cara

Per questa ragione, al fine di evitare intere tavolate vuote, molti ristoratori- sopratutto nelle grandi città come Roma – hanno trovato un escamotage: fare pagare una multa a chi prenota ma poi non si presenta senza avvisare con adeguato anticipo. Questa “usanza” esiste già da tempo negli hotel o nei ristoranti molto lussuosi. Da qualche settimana, però, anche comunissimi bistrot o trattorie hanno deciso di “farla pagare cara” a chi si fa riservare un tavolo per poi lasciarlo vuoto. L’iniziativa non è partita dal Governo in quanto non presentarsi al ristorante non costituisce certamente un reato. Ogni ristoratore agisce in piena autonomia e decide il modo di sanzionare il cliente che ha dato buca e l’ammontare stesso della multa.

Come funziona e di quanto sarà la multa