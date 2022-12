Federico Fashion Style parla chiaro: basta nascondersi

Il fashion stylist Federico Fashion Style ha rivelato qualcosa di inaspettato dopo l’addio dalla compagna.

Federico Fashion Style continua ad essere al centro delle polemiche dopo la fine della sua relazione con Letizia Porcu. Nelle ultime settimane sono uscite molte voci che vedevano Federico avere una vita parallela con uomini misteriosi.

Fino ad ora il fashion stylist non aveva mai commentato le voci, ma ieri in occasione di un’intervista al settimanale Nuovo ha rilasciato delle dichiarazioni molto particolari. Finalmente ha confessato.

Federico Fashion Stylist ha fatto rivelazioni inaspettate sulla sua vita privata

Il fashio stylist Federico ha rivelato che da quando si è lasciato con la sua compagna, sui social continuano ad arrivare commenti di ogni tipo ma lui e neanche lei cedono alle provocazioni.

Alcuni accusano Federico di non aver mai usato belle parole per la fidanzata e ora che si sono lasciati invece la nomina sempre. Altri commenti poi sono stati:”Inutile voler far comprendere che le colpe siano solo da una parte, quando una storia finisce il fallimento è di entrambi e si soffre anche in silenzio, non per forza spiattellando il dolore sui social”.

Federico ha poi chiarito un punto sulla sessualità, ha affermato che secondo lui si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Lui si sente una persona libera di amare quello che vuole.

Lo stylist ha anche detto:”In questo momento nella mia vita non ho nessuno…Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole”.

Quello che è chiaro è che al momento Federico non si sente di dire cosa gli piaccia e cosa no. Lui non è uno che giudica i gusti degli altri e pretende la stessa gentilezza. Molte persone credono che l’orientamento sessuale di Federico sia un altro, e lo spingono a confessare. Ecco alcuni commenti:”Penso proprio che sia arrivato il momento di calare la maschera e dire tutta la verità riguardo al tuo orientamento sessuale…non ci sarebbe nulla di male ognuno è libero di amare ciò che vuole”.